"Трагічна ситуація": У "Нафтогазі" сподіваються відновити роботу газової компанії Коломойського до кінця року

Про це голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів у інтерв'ю Liga.net.

Група "Нафтогаз" сподівається, що "Укрнафті" вдасться відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі арештованої компанії "Укрнафтобуріння" до кінця року.

"Ситуація, яка складається навколо "Укрнафтобуріння", є трагічною для галузі. Ми втратили в балансі суттєву цифру видобутку газу. Традиційно це приблизно 0,6 млрд кубометрів", – розповів Чернишов.

"На жаль, ситуація затягується. Судові спори не ведуть до можливості відновити "Укрнафтобурінню" видобуток. Більш того, це затягування призводить до зменшення майбутнього об'єму, тому що виробництво вже стоїть певний час. Для мене особисто це трагедія", – додав очільник "Нафтогазу",

Чернишов зауважив, що раніше розраховував на відновлення видобування в другому кварталі, але цей прогноз не справдився.

"Я дуже сподіваюсь, що у четвертому кварталі вони розпочнуть видобування", – додав голова "Нафтогазу".

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Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін вирішив передати арештовані активи в управління "Укрнафті".

Однак рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду спецдозвіл підприємства на користування надрами було анульовано, а Верховний суд відмовив у касаційному оскарженні цього рішення.

За оцінками менеджменту "Укрнафтобуріння", анулювання спецдозволу призвело до зупинки видобутку природного газу з грудня 2023 року, внаслідок цього держава щорічно втрачатиме майже 500 млн кубометрів газу та близько 10 млрд грн податків та дивідендів.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.