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Новини
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Обсяг готівки в обігу збільшився за пів року на 37 мільярдів. Найбільше зросла кількість банкнот на 1000 гривень. ІНФОГРАФІКА

гривня,тисяча

У готівковому обігу України станом на 1 липня 2024 року перебувало 800,9 млрд грн, це на 36,5 млрд грн або на 4,8 % більше, ніж на початок року (764,4 млрд грн).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

"Темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами. Адже традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку. Крім того, перебої з енергоживленням, спричинені атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки", – пояснили у Нацбанку.

Загалом у готівковому обігу станом на 1 липня перебувало 2,7 млрд банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд монет (без урахування пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд грн.

Відтак, на одного мешканця України припадає: 65 банкнот і 181 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше – банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно).

"Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2024 року припав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 раза відповідно порівняно з початком цього року", – додали у Нацбанку.

Сума грошей у готівковому обігу станом на 1 липня 2024 року

Як повідомлялося, сума готівки в обігу у 2023 році збільшилася на 6,7%, або на 48,3 млрд грн. Станом на початок січня вона становила 764,4 млрд грн.

При цьому темпи зростання готівки в обігу минулого року виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році. Тоді цей показник зріс на 14,1%.

Автор: 

банкнота (126) гривня (1591) гроші (547) НБУ (9407)


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Топ коментарі
+3
Ау долар, ти чому ще по 40 ?
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17.07.2024 19:51 Відповісти
+2
памятаю яяк пляшка горілки коштувала 52 000 карбованців
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17.07.2024 18:58 Відповісти
+2
І ще погрози блокування рахунків теж спонукають переходити на готівку.
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17.07.2024 19:45 Відповісти
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памятаю яяк пляшка горілки коштувала 52 000 карбованців
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17.07.2024 18:58 Відповісти
Памятаю як пачка цигарок коштувала 30 копійок а в минулому році вона коштувала аж 80 гривень ( при тому шо курс зріс разів в 20 - курс доляра якшо шо ).
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17.07.2024 20:13 Відповісти
Копійок наших а не кацапо- совкових .
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17.07.2024 20:14 Відповісти
І ще погрози блокування рахунків теж спонукають переходити на готівку.
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17.07.2024 19:45 Відповісти
Ау долар, ти чому ще по 40 ?
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17.07.2024 19:51 Відповісти
Звісно стимулюють мати запас готівки... Сьогодні півдня не міг і гривні витратити попри космічну жіжіталізацію - банкомати були вимкнені, термінали вимкнені, мобільна мережа ледь жевріла, приватбанк не пущав навіть "з картки на картку" перевести...

Тож все, тепер в мене буде запас готівки...
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17.07.2024 20:35 Відповісти
"стратегічні" філософи... тьху єфективні менеджери!
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17.07.2024 21:46 Відповісти
Друк фантиків. Всі дебіли, якщо приходять до влади, щиро впевнені. що якщо надрукувати грошей, то їх стане на все вистачати)
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17.07.2024 20:51 Відповісти
чому й курс росте... а тим часом валюта по хатам як у тиШенка
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17.07.2024 21:40 Відповісти
бєрі бєрі, я сєбє єсчьо намалюю
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17.07.2024 20:51 Відповісти
Сегодня без воды питьевой налички нет все на карте, пол дня света нет терминалы не работают, нифига не купишь.....вечером в магазин, когда свет дали - пустые полки.....
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17.07.2024 21:45 Відповісти
Тобто, ЗЕлені ***** такі увімкнули друкарський станок.

І чому це долар по 45...
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17.07.2024 21:45 Відповісти
ото ж саме й подумав, легше за все надрукувати одразу по 1000-ці... того їх так і дохріна...
а от 50-ки досить дефіцитні та й 100-ки..
20-ки як мінімальна купюра -- їх багато, але вони такої низької якості як пані Третьякова, зтираються в попіл
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17.07.2024 21:48 Відповісти
Недоработка! Пора випускати в обіг 5000 купюри, легше буде рахувати
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18.07.2024 07:22 Відповісти

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