Обсяг готівки в обігу збільшився за пів року на 37 мільярдів. Найбільше зросла кількість банкнот на 1000 гривень. ІНФОГРАФІКА

У готівковому обігу України станом на 1 липня 2024 року перебувало 800,9 млрд грн, це на 36,5 млрд грн або на 4,8 % більше, ніж на початок року (764,4 млрд грн).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

"Темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами. Адже традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку. Крім того, перебої з енергоживленням, спричинені атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки", – пояснили у Нацбанку.

Загалом у готівковому обігу станом на 1 липня перебувало 2,7 млрд банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд монет (без урахування пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд грн.

Відтак, на одного мешканця України припадає: 65 банкнот і 181 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше – банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно).

"Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2024 року припав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 раза відповідно порівняно з початком цього року", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, сума готівки в обігу у 2023 році збільшилася на 6,7%, або на 48,3 млрд грн. Станом на початок січня вона становила 764,4 млрд грн.

При цьому темпи зростання готівки в обігу минулого року виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році. Тоді цей показник зріс на 14,1%.