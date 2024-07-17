Влада Росії хоче саджати в тюрму за передачу банківських карток третім особам. За ґратами можуть опинитися 2 мільйони росіян

Російська влада розробила законопроєкт, який передбачає притягнення громадян до кримінальної відповідальності за "неправомірне надання третім особам банківських карток".

Про це заявив директор Росфінмоніторингу Юрій Чиханчин, передає The Moscow Times.

Він повідомив, що в Росії було порушено близько 400 кримінальних справ, пов'язаних із залученням "дропів" (людей, які свідомо чи несвідомо допомагають шахраям виводити гроші) до незаконних банківських операцій. При цьому до таких злочинів зловмисники активно намагаються втягувати молодь.

Восени 2022 року Центробанк Росії виступив із пропозицією запровадити кримінальну відповідальність для тих, хто усвідомлено передає інформацію про свої банківські картки зловмисникам.

Тоді регулятор пояснив ідею тим, що громадяни, які передали дані своїх карт, допомагають кібершахраям замести сліди в цифровому середовищі й вивести вкрадені в інших росіян гроші.

У МВС РФ ініціативу підтримали та навели статистику, згідно з якою збитки від цифрових злочинів у 2020 році становили 30 млрд руб., у 2021 році – 68 млрд руб., станом на жовтень 2022 року – 64 млрд руб.

Якщо документ буде ухвалено, то за ґратами можуть опинитися щонайменше 2 млн росіян. Саме стільки "дропів" діють зараз на території Росії, говорив раніше заступник голови правління "Сбербанка" Станіслав Кузнєцов.