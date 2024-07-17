Німецького бізнесмена відправили до в’язниці за поставки деталей для дронів у Росію

Верховний земельний суд Штутгарта (Німеччина) засудив колишнього бізнесмена з федеральної землі Саар до шести років та дев'яти місяців позбавлення волі за незаконні поставки в Росію комплектуючих для безпілотників.

Про це пише Deutsche Welle.

Згідно з рішенням суду, компоненти, які продавав підприємець, були використані у військових цілях.

Дружина бізнесмена, яка проходила в тій самій справі, засуджена за допомогу чоловікові до 21 місяця позбавлення волі умовно. Тим самим суд задовольнив клопотання Федеральної прокуратури.

Обидва фігуранти мають і німецьке, і російське громадянство.

Деталі справи

Як випливає із матеріалів справи, клієнт засудженої подружньої пари в Росії виробляв матеріали та комплектуючі військового призначення, зокрема безпілотник "Орлан-10", який застосовується російськими військами у війні проти України. Поставлені йому засудженими електродеталі є складовою цих дронів, на які поширюється ембарго Євросоюзу.

Комплектуючі, що експортувалися в Росію, такі як трансформатори, підсилювачі і транзистори, закуповувалися, наприклад, у Німеччині. Засуджені, відправляючи ці матеріали до Росії, вказували хибних отримувачів, щоб створювалося враження, ніби комплектуючі залишаються в Німеччині.

Проте закуплені деталі поставлялися, зокрема, до однієї з фірм у Санкт-Петербурзі.

Після російського збройного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Євросоюз посилив санкції проти РФ, і засуджене подружжя адаптувало свою бізнес-модель, відправляючи комплектуючі до Росії через Туреччину, Китай та ОАЕ.

Сума експортованих до Росії запчастин становила близько 875 тис. євро.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує отримувати американську техніку Caterpillar в обхід санкцій.