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Новини
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Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

деньги,ввп,гроші

Курс гривні втретє за тиждень оновив історичний мінімум щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 22 липня, на рівні 41,4912 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 18 липня на рівні 41,4627 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 8 копійок – до 45,1860 грн за євро. 18 липня він опускався до історичного мінімуму – 45,3457 грн за євро.

Після цього у Нацбанку заявили, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Відтак, у НБУ пообіцяли "вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку".

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2247) гривня (1594) курс (1552) НБУ (9409) обмін валюти (752)


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Топ коментарі
+9
тобто, у нас змагання:
скільки разів за тиждень, курс гривні, оновить історичний мінімум!
нбу не встигає друкувати грошики.
яка наступна купюра, 5 тис?
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19.07.2024 16:33 Відповісти
+9
Ну Найвеличніший обіцяв же війну, хаос і долар по 45. Війна є, хаос теж, лишився бакс по 45. Думаю до кінця року Зеля виконає і цю обіціянку
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19.07.2024 16:40 Відповісти
+6
Щоб не друкувати цілодобово гривні, пропоную ввести в обіг купюру номіналом сто тисяч гривень: на лицьовій стороні портрет найвеличнішого лідора **********, на звороті по центру рояль "Стенвей" чи піаніно "Україна" з двома тінями над нею, а по бокам - з одного гетьманцев, з іншого "отара" гусей.
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19.07.2024 16:44 Відповісти
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Кидает зеленый всех ...
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19.07.2024 16:11 Відповісти
зелені покидьки
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19.07.2024 16:12 Відповісти
Курс гривні втретє за тиждень оновив історичний мінімум

Онукам оповідатимете.
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19.07.2024 16:13 Відповісти
тобто, у нас змагання:
скільки разів за тиждень, курс гривні, оновить історичний мінімум!
нбу не встигає друкувати грошики.
яка наступна купюра, 5 тис?
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19.07.2024 16:33 Відповісти
Ну Найвеличніший обіцяв же війну, хаос і долар по 45. Війна є, хаос теж, лишився бакс по 45. Думаю до кінця року Зеля виконає і цю обіціянку
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19.07.2024 16:40 Відповісти
Чур, якщо виконає, то хай вже йде! Добре?
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19.07.2024 20:40 Відповісти
Щоб не друкувати цілодобово гривні, пропоную ввести в обіг купюру номіналом сто тисяч гривень: на лицьовій стороні портрет найвеличнішого лідора **********, на звороті по центру рояль "Стенвей" чи піаніно "Україна" з двома тінями над нею, а по бокам - з одного гетьманцев, з іншого "отара" гусей.
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19.07.2024 16:44 Відповісти
Може за рупльом погоня?
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19.07.2024 16:49 Відповісти
знов з'явилась електрика
-запрацював друкарський станок..
Не включайте зеленій банді електрику!!
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19.07.2024 16:43 Відповісти
Як у пісні, в 45 баба ягодка опять. У 45 за долар життя лише починається.
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19.07.2024 16:44 Відповісти
Зеее...Зеее...Зеее...
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19.07.2024 17:04 Відповісти
Хіба це так погано, коли за долар дають більше гривень? )))
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19.07.2024 18:07 Відповісти
Тягали купони чумуданами, потягаєм і гривню кравчучками. Обіцяні криворожим попандопуло 3-4 тис. Євро кожному педику та медику призабулись?
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19.07.2024 19:11 Відповісти
Увеличивается количество военных, и им нужно платить зарплату, а это деньги, поэтому и поднимается, чем больше курс, тем больше конвертация доллар гривна, больше денег для военных.
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20.07.2024 03:15 Відповісти
Кількість військових не збільшується з об'єктивних причин, це зменшуються надходження до бюджету.
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20.07.2024 07:18 Відповісти
Кількість військових не збільшується!Ви пишете неправду.
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20.07.2024 16:49 Відповісти
то есть Вы хотите сказать, что людей не мобилизируют, и им не нужно выплачивать деньги? В данный момент чем будет выше курс, тем дешевле государству будет обходится 1 военный, то есть будет больше гривен внутри страны. То, что есть падение экономики, это и так ясно.
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02.08.2024 02:45 Відповісти
Весь час, коли бачу це, хочу запитати у ЗЕлепня його ж словами 5-ти річної давнини: "Вова! Де долар по 8?"
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20.07.2024 11:46 Відповісти

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