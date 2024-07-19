Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні втретє за тиждень оновив історичний мінімум щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 22 липня, на рівні 41,4912 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 18 липня на рівні 41,4627 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 8 копійок – до 45,1860 грн за євро. 18 липня він опускався до історичного мінімуму – 45,3457 грн за євро.

Після цього у Нацбанку заявили, що темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку та, відтак, цінової стабільності. Відтак, у НБУ пообіцяли "вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку".

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.