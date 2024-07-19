Видатки держбюджету перевищили 1,5 трильйона гривень за пів року. Третина коштів пішла на виплати військовим

Зокрема, у червні видатки загального фонд держбюджету зменшилися до 286,7 млрд гривень, порівняно із 311,6 млрд грн у травні, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців за пів року спрямували 457 млрд грн. У тому числі у червні ці видатки становили 79,8 млрд грн (у травні – 79,8 млрд, у квітні – 78,5 млрд грн).

Загалом видатки держбюджету на оплату праці з нарахуваннями з початку року становили 600,3 млрд грн (у тому числі в червні – 106,2 млрд грн), або 38,9% від загального обсягу видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вони зросли на 30,9 млрд грн, або на 5,4%.

Крім того, видатки на оплату використання товарів і послуг у першому півріччі становили 248,2 млрд грн (у тому числі у червні – 44,3 млрд грн), або 16,1% від загального обсягу видатків. Зокрема:

137,6 млрд грн спрямовано на закупівлю товарів та послуг для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів;

76,1 млрд грн – перерахувала Національна служба здоров’я на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

Видатки на соціальне забезпечення, включаючи виплату пенсій, допомоги та стипендій у першому півріччі становили 282 млрд грн (у червні – 45,5 млрд грн), або 18,3% від загального обсягу видатків. Це на 17,8 млрд грн, або на 6,7% більше проти аналогічного періоду минулого року.

У тому числі Мінсоцполітики спрямувало видатки на соціальні виплати у обсязі 221,1 млрд грн, зокрема:

136,9 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

57,8 млрд грн – на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

24,4 млрд грн – для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

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Ще 146,4 млрд грн від початку року спрямували на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у червні – 24,9 млрд грн), або 9,5% від загального обсягу видатків. У тому числі:

126,6 млрд грн – на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

11 млрд грн – на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

На обслуговування держборгу з початку року з держбюджету спрямували 132,8 млрд грн (у червні – 31,1 млрд грн), або 8,6% від загального обсягу видатків. Порівняно з першим півріччям 2023 року цей показник зріс на 15,9 млрд грн, або на 13,6%.

Ще 92,3 млрд грн спрямували на трансферти місцевим бюджетам (у червні – 27 млрд грн), або 6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 7,9 млрд грн, або на 9,3%).

Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року. Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн.