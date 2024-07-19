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Новини
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Мобільним операторам спростили заживлення базових станцій. Це допоможе підтримувати зв’язок без світла 10 годин

мобільний,звязок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, внесла зміни до постанови №352 від 26 березня 2022 року, що мають полегшити мобільним операторам збільшення потужності базових станцій.

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

"Це рішення забезпечить операторам мобільного зв'язку дієвий та необтяжливий механізм для покращення технічних параметрів електроживлення базових станцій мобільного зв'язку, що, у свою чергу, позитивно вплине на якість мобільного зв'язку та інтернету", – сказано в повідомленні.

Що зміниться

Вказані зміни передбачають, зокрема:

  • встановлення строку збільшення операторів системи розподілу електроенергії (ОСР) величини дозволеної до використання потужності базових станцій мобільного зв'язку на рівні 21 календарного дня;
  • використання ОСР оптимальних технічних рішень для надання послуг з приєднання (збільшення величини дозволеної до використання потужності) базових станцій мобільного зв'язку;
  • технічні умови мають містити мінімальний набір технічних вимог на збільшення величини потужності базових станцій мобільного зв’язку;
  • надання до заяви про приєднання лише одного документу – листа про підтвердження актуальності наявності в ОСР інформації;
  • мінімальний набір інформації, що зазначається замовником у заяві про приєднання тощо.

Раніше повідомлялося, що мобільних операторів зобов’язали забезпечити зв'язок без світла протягом 10 годин. До того від них вимаги забезпечити автономну роботу обладння протягом 4 годин.

До 1 жовтня оновленій вимозі мають відповідати не менше 60% базових станцій, а до 1 лютого 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на 72 години роботи в умовах відстутності електропостачання.

Автор: 

мобільний зв’язок (810) електроенергія (4313) НКРЕКП (1445) відключення світла (608)


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І як полегшене підключення до мережі, в якої нема напруги, допоможе базовій станції довше працювати?
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19.07.2024 18:22 Відповісти
там головне збільшена потужність живлення - бо при таких графіках відключень на малій потужності резервні акумулятори тупо не встигають зарядитися
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19.07.2024 20:17 Відповісти
Там головне занос грошей до ДТЕК. Як і в любому випадку підключення.
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19.07.2024 22:02 Відповісти
Потужно.
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19.07.2024 18:49 Відповісти
Спростили? Таке ляпнути може тільки зелене і далеке від електрики створіння.
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19.07.2024 19:53 Відповісти
Та тут уже и со светом связь и мобильный интернет никакой
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19.07.2024 21:56 Відповісти
По команді "стройтись" акумулятори повинні видати ще 100% того, що вже видали. І так N раз…
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19.07.2024 23:39 Відповісти

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