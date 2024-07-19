Мобільним операторам спростили заживлення базових станцій. Це допоможе підтримувати зв’язок без світла 10 годин

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, внесла зміни до постанови №352 від 26 березня 2022 року, що мають полегшити мобільним операторам збільшення потужності базових станцій.

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

"Це рішення забезпечить операторам мобільного зв'язку дієвий та необтяжливий механізм для покращення технічних параметрів електроживлення базових станцій мобільного зв'язку, що, у свою чергу, позитивно вплине на якість мобільного зв'язку та інтернету", – сказано в повідомленні.

Що зміниться

Вказані зміни передбачають, зокрема:

встановлення строку збільшення операторів системи розподілу електроенергії (ОСР) величини дозволеної до використання потужності базових станцій мобільного зв'язку на рівні 21 календарного дня;

використання ОСР оптимальних технічних рішень для надання послуг з приєднання (збільшення величини дозволеної до використання потужності) базових станцій мобільного зв'язку;

технічні умови мають містити мінімальний набір технічних вимог на збільшення величини потужності базових станцій мобільного зв’язку;

надання до заяви про приєднання лише одного документу – листа про підтвердження актуальності наявності в ОСР інформації;

мінімальний набір інформації, що зазначається замовником у заяві про приєднання тощо.

Раніше повідомлялося, що мобільних операторів зобов’язали забезпечити зв'язок без світла протягом 10 годин. До того від них вимаги забезпечити автономну роботу обладння протягом 4 годин.

До 1 жовтня оновленій вимозі мають відповідати не менше 60% базових станцій, а до 1 лютого 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на 72 години роботи в умовах відстутності електропостачання.