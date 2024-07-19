Більшості росіян з іпотекою доведеться виплачувати кредит навіть на пенсії, – центробанк РФ

Більшості росіян, які оформили пільгову іпотеку, доведеться виплачувати кредит навіть після виходу на пенсію.

Про це директорка департаменту фінансової стабільності центробанку РФ Єлизавета Данілова розповіла в інтерв'ю "Комсомолькій правді", пише The Moscow Times.

"Наразі середній термін видачі іпотеки – 26 років. Ми маємо розрахунки, скільки людям буде років, коли вони погасять житловий кредит. Зараз у більшості позичальників термін повного погашення припадає на пенсійний вік", – розповіла Данілова.

За її словами, якщо людина бере кредит на такий тривалий термін, вона має розуміти, що за цей час у її житті може трапитися дуже багато як хорошого, так і поганого, включаючи втрату роботи.

"Бажання мати власне комфортне житло зрозуміле, але ризики потрапити до боргової ями реальні, ми це бачимо за кількістю банкрутств", – визнала Данілова.

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Як повідомлялося, за даними російського ценробанку, у четвертому кварталі минулого року майже кожен другий позичальник у Росії брав іпотеку з перспективою, що на платежі йому доведеться витрачати більше 80% своїх доходів.

При цьому, станом на кінець 2023 року середній термін виплати іпотеки у РФ збільшився до 302,3 місяця (понад 25 років). У травні цього року через прагнення росіян взяти іпотеку до закінчення терміну дії пільгових програм строки погашення кредитів збільшилися в середньому до 303,7 місяця.

Нагадаємо, з 2020 року в Росії діяла пільгова іпотека на житло у новобудовах, яка була запущена урядом як антикризовий захід. Згідно з її умовами, можна було купити житло в кредит під 8% річних з початковим внеском 20%. Однак з 1 липня цього року більшість пільгових іпотечних програм у Росії згорнули, а ринкові ставки за іпотекою перевищили 18% річних, що зробило кредити на житло недоступними для більшості росіян.

Загалом за чотири роки роботи пільгових програм росіяни взяли іпотечні кредити на 25,7 трлн руб. Тільки у 2023 році російські банки видали пільгової іпотеки на рекордні 7,85 трлн рублів.