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Новини
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Більшості росіян з іпотекою доведеться виплачувати кредит навіть на пенсії, – центробанк РФ

рубль

Більшості росіян, які оформили пільгову іпотеку, доведеться виплачувати кредит навіть після виходу на пенсію.

Про це директорка департаменту фінансової стабільності центробанку РФ Єлизавета Данілова розповіла в інтерв'ю "Комсомолькій правді", пише The Moscow Times.

"Наразі середній термін видачі іпотеки – 26 років. Ми маємо розрахунки, скільки людям буде років, коли вони погасять житловий кредит. Зараз у більшості позичальників термін повного погашення припадає на пенсійний вік", – розповіла Данілова.

За її словами, якщо людина бере кредит на такий тривалий термін, вона має розуміти, що за цей час у її житті може трапитися дуже багато як хорошого, так і поганого, включаючи втрату роботи.

"Бажання мати власне комфортне житло зрозуміле, але ризики потрапити до боргової ями реальні, ми це бачимо за кількістю банкрутств", – визнала Данілова.

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Як повідомлялося, за даними російського ценробанку, у четвертому кварталі минулого року майже кожен другий позичальник у Росії брав іпотеку з перспективою, що на платежі йому доведеться витрачати більше 80% своїх доходів.

При цьому, станом на кінець 2023 року середній термін виплати іпотеки у РФ збільшився до 302,3 місяця (понад 25 років). У травні цього року через прагнення росіян взяти іпотеку до закінчення терміну дії пільгових програм строки погашення кредитів збільшилися в середньому до 303,7 місяця.

Нагадаємо, з 2020 року в Росії діяла пільгова іпотека на житло у новобудовах, яка була запущена урядом як антикризовий захід. Згідно з її умовами, можна було купити житло в кредит під 8% річних з початковим внеском 20%. Однак з 1 липня цього року більшість пільгових іпотечних програм у Росії згорнули, а ринкові ставки за іпотекою перевищили 18% річних, що зробило кредити на житло недоступними для більшості росіян.

Загалом за чотири роки роботи пільгових програм росіяни взяли іпотечні кредити на 25,7 трлн руб. Тільки у 2023 році російські банки видали пільгової іпотеки на рекордні 7,85 трлн рублів.

Автор: 

житло (608) іпотека (366) кредит (3344) росія (14592)


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Топ коментарі
+9
Українцям одразу попускає, коли їм оповідають, як гуйово чи в рашці, чи у республіці Чад абощо.
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19.07.2024 18:50 Відповісти
+8
Нахрін вам кацапські ,пенсіонери ,ви краще напишіть за українських простих пенсіонерів і як вони виживають за ці жебрацькі пенсії.
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19.07.2024 18:43 Відповісти
+5
Хух, добре що у нас з цим все в порядку. )
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19.07.2024 18:44 Відповісти
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Щоб вони і в пеклі виплачували....
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19.07.2024 18:41 Відповісти
Нахрін вам кацапські ,пенсіонери ,ви краще напишіть за українських простих пенсіонерів і як вони виживають за ці жебрацькі пенсії.
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19.07.2024 18:43 Відповісти
І вообщє, ви госдолг США відєлі?
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19.07.2024 19:06 Відповісти
А до чого тут "госдолг США " .
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19.07.2024 19:16 Відповісти
До того, що у русні з добробутом широких верств населення так добре, що можуть собі познущатись зі збанкрутілих США.
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19.07.2024 19:18 Відповісти
А як з добробутом широких верств українських пенсіонерів з пенсією 3-4 тисячі гривень.
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19.07.2024 19:23 Відповісти
Отож. Русня може собі дозволити пальцями в держборг США тицькати і ржати зухвало, а ми в русню навіть принагідно потицькати не можемо. По рангу нє положєно, малоросс должєн мєсто свойо знать, нє хаміть і нє зубоскаліть старшєму брату.
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19.07.2024 19:28 Відповісти
Не пиши дурню ,а поясни по-людськи до чого тут держборг США ,а на рахунок позубоскалити з кацапських пенсіонерів ми то то можемо ,але жебрацькі пенсії простих українців від цього не збільшаться.
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19.07.2024 19:35 Відповісти
ПО-ФІГ. Нам не жити в кацапії. Нам би зєлєнскє бидло пережити ! Коли вони вже побіжать як тхури на свої островки у Середиземному ?
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19.07.2024 18:43 Відповісти
Хух, добре що у нас з цим все в порядку. )
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19.07.2024 18:44 Відповісти
Українцям одразу попускає, коли їм оповідають, як гуйово чи в рашці, чи у республіці Чад абощо.
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19.07.2024 18:50 Відповісти
А ще краще як сусідній будинок теж будуть відключати від електріки .
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19.07.2024 19:02 Відповісти
В Швейцарії люди до смерті платять,але це свідомо роблять,щоб не платити податок на нерухомість.
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19.07.2024 18:56 Відповісти
А яка система в Швейцарії? Якщо житло в кредит, то не платиш податок?
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19.07.2024 19:27 Відповісти
Ні ,якщо житло в кредит,то ти платиш менше податок ,оскільки держава,ніби піклується за тебе ,типу щоб ти платив без проблем.Інша справа коли ти вже власник житла,то податок платиш по шкалі,в залежності від вартості майна.Знаємо людей ,котрим далеко за 70 років,а вони пішли в банк і ще продовжили кредит,щоб не стати власником,хоча люди заможні,мають ще кілька квартир в кредитах,котрі арендують)
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19.07.2024 20:04 Відповісти
иФан - там о Швейцарии - а не о твоей паРаше...
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19.07.2024 19:58 Відповісти
Стаття про рююю, так що мовчи і дивись, як У інших
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19.07.2024 20:21 Відповісти
Іди скаржися, якщо не знаєш куди

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19.07.2024 20:24 Відповісти
иФан - сделай самообслуживание...
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19.07.2024 20:30 Відповісти
Я подивився ти там частий письменник

напевно у тебе проблеми зі спілкуванням.
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19.07.2024 20:49 Відповісти
"ЛОВЦI ЛЮДЕЙ"=АФЕРИСТИ вчителя ЗЛОЧИНЦIВ(не праведники!!!) добре розумiються на тому, як з тупого барана зняти останнiй лоскут шерстi: - САМI ПРИНЕСИТЕ в ДIМ СОПЛIВ(МОЛИТВИ), НЕXАЙ ПЛАТЯТЬ XОЧ "З ЯЩИКА" - МЕНI *****, таке воно "xристиянство"вчителя "ШАРА"- гiмно гiмно й клюе: - "смерть поправляе смертю", ну й що тут вiд ТВОРЦЯ ЖИТТЯ БОГА?
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20.07.2024 04:12 Відповісти

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