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Новини
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Місія МВФ завершила роботу в Україні. Для отримання нового траншу залишилось виконати останній "маяк"

мвф

Керівництво Міністерства фінансів України та представники Міжнародного валютного фонду провели заключну зустріч місії МВФ.

Цього разу місія проходила в Києві протягом 16-19 липня, під час її роботи обговорювалась підготовка до пʼятого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) МВФ та "заходи для зміцнення фінансової спроможності" України, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Уряд України, Національний банк та інші органи влади вже виконали 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ на сьогодні. 14 виконаних маяків стосувались фіскального сектору... Попереду пʼятий перегляд програми і українська сторона у співпраці з МВФ робить все можливе, аби пройти його успішно", – зазначив за підсумками роботи місії очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Очікується, що місія МВФ щодо пʼятого перегляду програми EFF розпочнеться у вересні. За умови успішного перегляду Україна отримає наступний транш від Фонду обсягом близько $1,1 млрд. Серед умов – один структурний "маяк" щодо ухвалення оновленого закону про Бюро економічної безпеки.

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Як повідомлялося, після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $2,2 млрд на початку липня загальний борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд. Таким чином, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ після Аргентини.

Автор: 

кредит (3344) МВФ (1754) Мінфін (2958)


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Останній маяк - це швиденько розподілити останні кошти, які не "вкопали" в дороги ? Ні влади, ні правосуддя, ні коштів в Україні немає. Навіть "президента" немає. Якесь ЧМО прострочене, аж смердить.
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19.07.2024 18:28 Відповісти
Виділять, бо треба робити оплати(серпень) по зовнішнім боргам приватним кредиторам.
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19.07.2024 18:39 Відповісти
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19.07.2024 18:40 Відповісти
Останній маяк це мабуть закон про відкуп зелених корупціонерів
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19.07.2024 20:13 Відповісти

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