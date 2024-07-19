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В Україні створили перший будинок на 3D-принтері. ФОТО

перший в Україні будинок, побудований 3D принтером

Стартап 3D UTU створив перший в Україні будинок на 3D-принтері для родини загиблого в боях за Бахмут у 2022 році героя Ярослава Березова з Ірпеня, домівку якого було знищено під час окупації міста в 2022 році.

Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

перший в Україні будинок, побудований 3D принтером

"Нове житло для сім'ї захисника побудували за допомогою 3D-принтера від українського стартапу 3D UTU. Будинок площею 130 кв. м звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно дві доби роботи принтера. Вчора дружина й діти безкоштовно отримали ключі від помешкання", – розповів Федоров.

Він зазначив, що така технологія будівництва дає можливість зводити енергоефективні та більш екологічні будинки. 

У вересні минулого року повідомлялося, що Україна отримала від США 3D-принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою.

Автор: 

будівництво (2245) технології (594) 3D-принтер (6) Мінцифри (835)


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20.07.2024 03:30 Відповісти

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