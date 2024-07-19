В Україні створили перший будинок на 3D-принтері. ФОТО

Стартап 3D UTU створив перший в Україні будинок на 3D-принтері для родини загиблого в боях за Бахмут у 2022 році героя Ярослава Березова з Ірпеня, домівку якого було знищено під час окупації міста в 2022 році.

Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нове житло для сім'ї захисника побудували за допомогою 3D-принтера від українського стартапу 3D UTU. Будинок площею 130 кв. м звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно дві доби роботи принтера. Вчора дружина й діти безкоштовно отримали ключі від помешкання", – розповів Федоров.

Він зазначив, що така технологія будівництва дає можливість зводити енергоефективні та більш екологічні будинки.

У вересні минулого року повідомлялося, що Україна отримала від США 3D-принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою.