МЕА прогнозує найвище за 20 років зростання попиту на електроенергію в світі

Світовий попит на електроенергію у 2024 та 2025 роках стане найвищим за останні 20 років.

Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство, передає LIGA.net.

Як зазначається, це зумовлено стійким економічним зростанням, сильною спекою та збільшенням впровадження технологій, що працюють на електриці, таких як електромобілі та теплові помпи.

Згідно з піврічним звітом МEA, світовий попит на електроенергію зросте приблизно на 4% у 2024 році, порівнюючи з 2,5% у 2023 році.

Це означатиме найвищі річні темпи зростання з 2007 року, якщо не брати до уваги виняткових підйомів, що спостерігалися після світової фінансової кризи та пандемії COVID-19.

Крім того, в першій половині 2024 року кілька регіонів зіткнулися із сильними хвилями тепла, що збільшило попит та створило навантаження на електросистеми.

Відновлювані джерела електроенергії також швидко розширюватимуться цього й наступного року. Прогнозується, що їхня частка у світовому постачанні електроенергії збільшиться з 30% у 2023 році до 35% у 2025 році.

Обсяг енергії, що виробляється завдяки відновлюваним джерелам енергії у всьому світі в 2025 році, ймовірно, вперше перевищить обсяг, що виробляється шляхом використання вугілля.

Очікується, що тільки сонячна енергетика покриє приблизно половину зростання світового попиту на електроенергію у 2024 та 2025 роках, а фотоелектричні та вітрові установки разом покриють до трьох чвертей приросту.

Втім, попри різке зростання використання відновлюваних джерел енергії, світове виробництво електроенергії з вугілля цього року навряд чи знизиться через сильне зростання попиту, особливо в Китаї та Індії.

Як наслідок, викиди вуглекислого газу в світовому енергетичному секторі виходять на плато, і у 2024 році очікується невелике зростання, за яким буде зниження у 2025 році.

Як повідомлялося, у 2023 році у світі стало на 510 гігават більше потужностей відновлюваної електроенергії, що на 50% більше, ніж роком раніше.