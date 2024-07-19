Витрати Росії на розширення кладовищ за два роки війни зросли втричі

Минулого року російські регіони витратили на розширення цвинтарів понад 225 млн руб., що вдвічі більше, ніж у 2022 році й майже в шість разів більше, ніж у 2020 році, до початку пандемії коронавірусу. За першу половину 2024 року російська влада витратила на ці цілі вже 136 млн руб.

Це випливає з даних офіційного порталу держзакупівель РФ, передає The Moscow Times.

У 2020 році регіони витратили на розширення цвинтарів 38 млн руб., у 2021 році – понад 124 млн руб., у 2022 році – 122 млн руб. За два доковідні роки – 2018 та 2019 – регіони витратили на розширення цвинтарів 1,1 млрд руб. сумарно.

Таким чином, за перші два роки повномасштабної війни Росії проти України на розширення цвинтарів витратили майже втричі більше, ніж за два доковідні роки.

Втвм, офіційна російська статистика не бачить сплеску смертності через війну РФ проти України. За даними Росстату, кількість померлих скоротилася 2022 року на 22%, а 2023 – ще на 7,6%.

2024 року смертність почала зростати – на 4,5%, або 27 тис. осіб за січень-квітень. Однак, як зазначається, це далеко від оцінок кількості загиблих в Україні російських солдатів.

Роки перед повномасштабним вторгнення РФ в Україну принесли Росії рекордну смертність з часів Другої світової війни: під час пандемії, у 2020-2021 роках, кількість померлих підскочила на 35%. Офіційно від ковіду померло 680 тис. людей, а за неофіційними оцінками – понад мільйон.

Проте навіть за два роки пандемії на розширення цвинтарів витратили вдвічі менше, ніж за два роки повномасштабної війни проти України.

Близько 40% усіх кладовищ, що розширюються, знаходяться в селищах міського типу і селах, 60% – у невеликих містах. Усього три цвинтарі відносяться до великих міст та обласних центрів (Москва, Санкт-Петербург та Мурманськ).

Раніше повідомлялося, що в Росії почали платити за вербування родичів та друзів на війну проти України.