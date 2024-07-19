Естонія збирається обмежити роботу пунктів пропуску на кордоні з Росією

Міністерство фінансів Естонії розробило черговий план посилення правил перетину естонсько-російського кордону.

Про це повідомляє Postimees.

За словами міністра фінансів Естонії Марта Вирклаєва, необхідність змін обумовлена ​​ситуацією з безпекою в Європі та російською військовою агресією проти України.

"Перегляд роботи прикордонних пунктів випливає із підтвердженого Естонською державою в квітні 2022 року принципу про те, що економічні відносини з Росією мають бути зведені до мінімуму, а також із санкційної політики, ухваленої минулого року", – сказав Вирклаєв.

Згідно із законопроєктом, пункт пропуску "Койдула" працюватиме з 05:00 до 22:00 протягом дня, а митне оформлення товарів буде можливим з 07:00 до 19:00. Зміна не стосується залізничного КПП в Койдула.

Дорожній пункт пропуску "Лухамаа" буде відкритий з 07:00 до 19:00.

Головною зміною стане повне закриття пункту пропуску для пішоходів, але кордон, як і раніше, можна буде перетинати транспортом.

Закриття пункту необхідне для покращення контролю за санкційними товарами, а також для забезпечення безпеки та дорожнього руху, оскільки ті, хто перетинає кордон пішки, і автомобілі людей, які їх підвозять, блокують проїжджу частину на кордоні, а рух пішоходів створює небезпечні ситуації на дорозі.

Раніше повідомлялося, що Естонія посилить контроль за вантажами на кордоні з Росією, щоб запобігти обходу санкцій.

Згодом стало відомо, що Естонія розпочне будівництво лінії оборони на кордоні з Росією у 2025 році. Так, у рамках проєкту буде встановлено 600 бункерів.