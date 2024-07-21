Імпортозаміщення: У Росії навчилися виробляти змивні втулки від туалетного паперу. Шведський власник патенту це заборонив

Компанія "Архбум Тиссью Груп" розробила першу російську втулку, що змивається, для туалетного паперу. Підприємство випускає папір під брендом Soffione.

Про це пише The Moscow Times.

"Група компаній Архангельського ЦПК посилює роботу над імпортозаміщенням. Дочірня компанія комбінату – ТОВ "Архбум Тиссью Груп" вивела на ринок продукти лінійки туалетного паперу бренду Soffione зі змивною втулкою, технологія виробництва якої була вперше розроблена в Росії", – заявили в компанії.

Там зазначили, що втулка була розроблена у сприянні з випробувальним центром кафедри целюлозно-паперових та лісохімічних виробництв Північного (Арктичного) федерального університету ім. М. В. Ломоносова.

Шведська компанія Essity – виробник туалетного паперу зі змивною втулкою Zewa, повідомляла навесні 2022 року, що папір за такою технологією роблять тільки європейські фабрики.

Після початку російського вторгнення в Україну логістичні поставки були порушені і втулки, що розчиняються, перестали надходити в РФ.

Шведська компанія уточнювала, що втулку заборонено робити в Росії. Технологію запатентовано на території країни, тому ніхто не має права розпочати аналогічне виробництво.

У червні минулого року Essity закрила угоду із продажу свого російського бізнесу. Компанія продала актив за $117,3 млн. ТОВ "Нові технології". Влітку того ж року заступник голови Мінпромторгу РФ Міхаіл Юрін заявляв, що Міністерство найближчим часом планує вирішити питання з виробництвом втулки, що змивається.