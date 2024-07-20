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Унаслідок ворожих атак знеструмлювались споживачі у Полтавській та Чернігівській областях

електроенергія

У ніч проти 20 липня російські безпілотники атакували енергетичні об’єкти, через що знеструмлювалися побутові та промислові споживачі у Чернігівській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ворог атакував об’єкти оператора системи передачі електроенергії в Полтавській, Сумській та Чернігівській області.

Унаслідок цього знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської та Полтавської областей.

На ранок вдалося заживити майже всіх споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Автор: 

електроенергія (4313) Укренерго (2037)


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