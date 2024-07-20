Правоохоронці затримали мера Білгород-Дністровського. Він намагався незаконно заволодіти базою відпочинку

Правоохоронці ліквідували діяльність злочинного угруповання, яке очолив мер Білгород-Дністровського, що в Одеській області. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що зловмисники обманом та погрозами намагалися заволодіти базою відпочинку. Процес вимагання супроводжувався психологічним тиском та залякуванням.

За даними слідства, мер разом зі спільниками обманом вмовили власницю рекреаційного об’єкту, розташованого на морському узбережжі, передати комплекс у власність підконтрольного їм товариства.

Відповідно після передачі майна потерпіла отримала 50% корпоративних прав на об’єкт, а інші 50% отримала підконтрольна меру людина. Згодом жінку усунули від управління базою та отримання доходів. А новий співвласник почав підшукувати покупців на комплекс.

Як тільки покупці знайшлися, учасники зловмисники зустрілися з жінкою, погрожували їй, і попередили, що у разі відмови у передачі решти корпоративних прав на об’єкт, обіллють її кислотою.

Щоб реалізація оборудки була успішною, мер підібрав знайомого адвоката, підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме перед ними ставилася вимога переоформити "віджату" туристичну базу на потенційних покупців.

Затримали мера та очільника злочинного угруповання "на гарячому" під час отримання ним $30 тис. завдатку від покупців турбази.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру в організації вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану – ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Як відомо, з 2020 року мером Білгород-Дніпровського є Віталій Граждан. Він був обраний міським головою від наразі забороненої в Україні партії ОПЗЖ.