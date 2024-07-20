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Новини
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Окупанти готують порт в Маріуполі до переправи краденого зерна

порт,маріуполь

Російські окупанти готують Маріупольський порт до переправи краденого українського зерна

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн.

Із початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн. Загалом сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн.

"Ворог чітко виконує план по путінській "демілітаризації України", вивозячи насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи маріупольської "Азовсталі", – зазначають активісти.

Як погвідомлялося, у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі 20 тис. об'єктів нерухомості планують визнати безхазяйними, більшість із них – це квартири.

Автор: 

зерно (1891) Маріуполь (261) порт (1405)


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Чому туди досі нічого не прилетіло?
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22.07.2024 05:49 Відповісти
Мало того, що не прилетіло, так ще й свої ворують-списують українське зерно на 130 млн баксів, прикриваючись обстрілами: https://interfax.com.ua/news/interview/999283.html
Хоча тут не все так однозначно)
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03.08.2024 16:15 Відповісти

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