Окупанти готують порт в Маріуполі до переправи краденого зерна
Російські окупанти готують Маріупольський порт до переправи краденого українського зерна
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн.
Із початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн. Загалом сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн.
"Ворог чітко виконує план по путінській "демілітаризації України", вивозячи насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи маріупольської "Азовсталі", – зазначають активісти.
Як погвідомлялося, у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі 20 тис. об'єктів нерухомості планують визнати безхазяйними, більшість із них – це квартири.
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