"Укренерго" втретє за день змінило обсяги відключень по всій країні (оновлено)

Сьогодні, 23 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зранку компанія інформувала, що завдяки активізації роботи сонячних електростанцій, до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Пізніше компанія уточнила, що одна черга відключень до 14:00 діятиме в усіх регіонах.

При цьому в "Укренерго" вперше за останні тижні оприлюднили різні за обсягами графіки відключень у різних регіонах.

з 14:00 до 16:00 мали задіювати одну чергу, 16:00-19:00 – дві черги, 19:00-24:00 – три черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях;

з 14:00 до 16:00 мали діяти дві черги відключень; 16:00-24:00 – три черги у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій областях.

Однак згодом відключення з 15:00 до 16:00 взагалі скасували у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Крім того, з 16:00 до 17:00 у вказаних регіонах буде

застосовуватись одна черга відключень, хоча раніше у цих регіонах у цей час мали відключати дві черги споживачів.

"Причина – активна робота СЕС та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі", – пояснили в компанії.

Як повідомлялося, уряд розширив перелік об’єктів, на які не поширюватимуться стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

Зокрема, окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, електроенергію не відключатимуть для населених пунктів, а також об’єктів у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та від лінії зіткнення.