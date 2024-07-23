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Новини
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"Укренерго" втретє за день змінило обсяги відключень по всій країні (оновлено)

електроенергія

Сьогодні, 23 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зранку компанія інформувала, що завдяки активізації роботи сонячних електростанцій, до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Пізніше компанія уточнила, що одна черга відключень до 14:00 діятиме в усіх регіонах.

При цьому в "Укренерго" вперше за останні тижні оприлюднили різні за обсягами графіки відключень у різних регіонах.

  • з 14:00 до 16:00 мали задіювати одну чергу, 16:00-19:00 – дві черги, 19:00-24:00 – три черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях;
  • з 14:00 до 16:00 мали діяти дві черги відключень; 16:00-24:00 – три черги у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій областях.

Однак згодом відключення з 15:00 до 16:00 взагалі скасували у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Крім того, з 16:00 до 17:00 у вказаних регіонах буде
застосовуватись одна черга відключень, хоча раніше у цих регіонах у цей час мали відключати дві черги споживачів.

"Причина – активна робота СЕС та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі", – пояснили в компанії.

Як повідомлялося, уряд розширив перелік об’єктів, на які не поширюватимуться стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

Зокрема, окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, електроенергію не відключатимуть для населених пунктів, а також об’єктів у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та від лінії зіткнення.

Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+9
Під@ари
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23.07.2024 11:52
+8
Ти ба, покращення... У стійло кинули смачну кістку від зелених потвор. Їж_Те, не обляпайтесь.
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23.07.2024 11:27
+8
Про Днепр совсем куку? 7 часов нет света, два есть, семь нет, два есть...
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23.07.2024 12:34
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Ой не піз..ть!!!
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23.07.2024 10:57 Відповісти
... яка чеснота.
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23.07.2024 11:04 Відповісти
А Київщина - сама рижа, як завжди.
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23.07.2024 11:17 Відповісти
А нам здається що Одеса, так завжди Але реально Київ, Одеса, Дніпро, то самі рижі.
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23.07.2024 11:45 Відповісти
Закарпаття,з ранку без світла.Там де мажори і біженці, не вимикають,ось така "потужна"справедливість.Помякшився лише''стілець''у мене з ранку.
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23.07.2024 11:21 Відповісти
"главное не Порошенко"
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23.07.2024 12:49 Відповісти
🤣стілець - то предмет меблів. Медичний термін так й залишається стулом, з англ stool - випорожнення.
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23.07.2024 13:08 Відповісти
Это как яичко и яйцо.
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23.07.2024 14:49 Відповісти
Ти ба, покращення... У стійло кинули смачну кістку від зелених потвор. Їж_Те, не обляпайтесь.
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23.07.2024 11:27 Відповісти
Чергова порція локшини!!Те що в Україні всі громадяни рівніше за рівних всім українцям відомо !!))
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23.07.2024 11:46 Відповісти
Під@ари
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23.07.2024 11:52 Відповісти
Так не можна. Якби свiтла не було постiйно - Ви цiлком маєте рацiю. Але ж, оскiльки свiтло пiв-доби є, пiв-доби немає
- це **********
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23.07.2024 16:40 Відповісти
У Вінниці не чули про таке, а Житомирі та Дніпрі і так нормальні люди вони клали на тупі вказівки **********, їм і мережі свої шкода та й не знає ніхто лімітів споживання. То навіщо відключати.
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23.07.2024 12:08 Відповісти
в Дніпрі? ви щось переплутали. В Дніпрі одні з найдовших періодів відключень
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23.07.2024 12:15 Відповісти
Нагадайте, який % лєкторату у Дніпрі "зробив себе разом"? Чому ви скигтили починаєте? Ваш лідор напустив орків через розмінований Чонгар, які віджали в т.ч. ЗАЕС.
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23.07.2024 16:43 Відповісти
де я скиглю?
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23.07.2024 17:20 Відповісти
Про Днепр совсем куку? 7 часов нет света, два есть, семь нет, два есть...
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23.07.2024 12:34 Відповісти
Київ так само..
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23.07.2024 13:09 Відповісти
Та скоро все наладиться .
Он дають безпрцентні кредити на снячні електростанції,люди розкуплять,і все буде ок
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23.07.2024 13:15 Відповісти
Еге ж. У нас сонце і вночі і в дощ і в сніг...
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23.07.2024 13:30 Відповісти
перед панелями фотку с зе-чмом поставят и в любую погоду с энергией будем
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23.07.2024 15:00 Відповісти
А шо, попередні два тижні сонце не світило?!
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23.07.2024 16:10 Відповісти
Нехай вирубають
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23.07.2024 16:14 Відповісти
Футбол ввечорі.Чи дадуть подивитись...
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23.07.2024 16:40 Відповісти

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