Кабмін схвалив умови гранту від США на $3,9 мільярда

Кабінет міністрів під час засідання 23 липня ухвалив рішення про залучення грантувід США на суму $3,9 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Уряд сьогодні ухвалює рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку", – зазначив він.

За словами голови уряду, ці гроші спрямують на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.

Надходження гранту очікується вже найближчим часом, додав Шмигаль.

Як повідомлялося, днями міністерка економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.