У Києві закриють рух аварійним мостом біля станції метро "Дарниця". На його ремонт витратять 460 мільйонів

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на ремонт аварійного шляхопроводу на вулиці Будівельників, який пролягає над червоною гілкою метро біля станції "Дарниця" і Броварським проспектом.

Очікувана вартість робіт становить 459,5 млн грн, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Заявки від потенційних підрядників до 7 серпня включно, строк виконання робіт – до 31 грудня 2026 року.

Міст на Будівельників – один із двох основних шляхопроводів, які з'єднують північну і південну частину лівого берега Києва. Ремонт розпочнуть орієнтовно на початку вересня. На період реконструкції рух автотранспорту шляхопроводом буде закритий і здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Під час ремонту на мосту замінять зношене дорожнє покриття та гідроізоляцію. Також заплановано усунути пошкоджені конструкції деформаційних швів і привести до належного стану залізобетонні ділянки прогонових будов та опор. Крім того, встановлять нові поруччя та огородження, опори освітлення, а на тротуарах з'являться фігурні елементи мощення та велодоріжки. Під час реконструкції також планують збільшити пропускну спроможність розв’язки.

Цей шляхопровід побудували у 1963 році, відтоді його жодного разу капітально не ремонтували, повідомляли у "Київавтодорі". У 2018 році на мосту провалився тротуар. У 2021 році після спеціального обстеження технічний стан шляхопроводу визнали як непрацездатний, а його залишковий ресурс – як вичерпаний.

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Як повідомлялося, раніше комунальне підприємство "Київський метрополітен" визнало групу компаній "Автострада" переможцем тендеру на будівництво метро на Виноградар у Києві. Компанія єдиним учасником торгів і запропонувала виконати роботи за 13,79 млрд грн при очікуваній вартості 13,96 млрд грн

. За умовами тендеру, компанія має завершити першу чергу будівництва з двома станціями "Мостицька" і "Проспект Правди" та дільницею вилочного відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар". Роботи потрібно виконати до кінця 2026 року.

"Автострада" до останнього часу не мала досвіду будівництва метро, але була найбільшим будвельним підрядником в Україні, станом на липень минулого року, протягом 2022-2023 років вона отримала державних замовлень на 46,78 млрд грн.

Однак у травні КП "Київський метрополітен" уклало договір із ТОВ "СП "Автострада" на капремонт перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену (між станціями "Деміївська" та "Либідська") за 445,49 млн грн.