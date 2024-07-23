Цифровий безвіз із ЄС: Кабмін ухвалив постанову про електронні довірчі послуги

Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка затверджує обов’язковий для зберігання перелік документів, отриманих унаслідок надання електронних довірчих послуг.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Окрім того, постанова регулює процес передавання повноважень з надання цих послуг, якщо попередній надавач припиняє діяльність.

Це забезпечить приведення у відповідність до закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу.

"Ухвалення постанови дає змогу чітко регулювати надання е-довірчих послуг та наближає українське законодавство до вимог європейських і міжнародних стандартів. А також дає змогу запровадити механізм безперервного надання е-довірчих послуг у разі припинення діяльності окремого надавача", – зазначили в Мінцифри.

Наприкінці червня повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає організаційно-методологічні, технічні й технологічні умови для надавачів послуг е-ідентифікації та е-довірчих послуг, а також порядок їх перевірки.

Так, надавачі послуг е-ідентифікації та кваліфіковані надавачі е-довірчих послуг матимуть чіткі вимоги до надання послуг, до своїх працівників, а також вимоги з безпеки та захисту інформації.