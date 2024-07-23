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Новини
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"Орієнтуємося на 30 гривень за літр": В Україні стрімко дорожчає автогаз

газ,автогаз


Середня вартість скрапленого газу на українських АЗС за тиждень із 15 по 23 липня зросла на 58 копійок – до 27,48 грн за літр, сягнувши рівня початку травня.

З початку липня автогаз у роздрібних мередах подорожчав на 88 копійок за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані цінового моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, вперше за більш ніж два місяці на 50 копійок підвищили ціни на цей вид пального мережі преміум-сергменту – ОККО, WOG і SOCAR. На АЗС цих брендів автогаз вже коштує 28,48-28,49 грн/л.

Водночас серед інших мереж найбільше автогаз подорожчав за тиждень на станціях RLS (на 1,5 грн/л), VST (на 1,30 грн/л), "Кворум" (на 1,2 грн/л) і Sunoil (на 1,1 грн/л).

Своєю чергою дискаунт-мережі "БРСМ-Нафта" і "Авантаж 7" підняли ціни на 81 коп. і 50 коп. – до 26,38 грн і 25,45 грн за літр відповідно.

Динаміка роздрібних цін на газ в Україні у травні-липні 2024 року, грн/л

Ціни на автогаз в Україні у травні-липні 2024 року

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Експерти паливного ринку зазначають, що завдяки великим запасам автогазу в Україні роздрібні ціни реагують на зростання гуртової вартості з відчутним лагом. Так, із початку липня прайси гуртових компаній зросли більше ніж на 6 000 грн за тонну (3,24 грн за літр), тоді як роздрібна ціна піднялася лише на 88 коп.

Відтак, у найближчі 7-10 днів оператори прогнозують подальше подорожчання автогазу на заправках.

"Орієнтуємося поки що на 30 грн/л, а далі як гурт покаже", – коментує співробітник мережі преміум-сегмента.

Оператори зазначають, що зростання цін уже викликало локальне зниження реалізації, але запасу маржі для бодай часткової амортизації динаміки вже немає. Трейдери додають, що маржу також з’їдають витрати, які постійно зростають: "Електрика зросла в ціні, зарплати підтягнули. 1 грн на літрі – це не та маржа, яка має бути, але вона є".

Як повідомлялося, минулого тижня мережі АЗС середнього цінового діапазону також почали підвищувати ціни на бензин та дизпаливо через девальвацію гривні, водночас найбільші гравці поки що зберігають цінники незмінними.

Автор: 

авто (4122) АЗС (1588) ціни (3440) скраплений газ (1138)


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Ну, дорожает автогаз ... ну и что из этого?
А что сейчас дешевеет, кроме доверия к власти?
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23.07.2024 19:17 Відповісти
Так воно і дорожчає через владу все, підвищення податків без причин і брехня про ціни як в Європі, при тому що там вже пальне дешевше ніж у нас. Скоро взагалі введуть рабське право, пояснюючи це тим що гроші шкодять здоров'ю
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23.07.2024 19:29 Відповісти
дайтє Зєлєнскаму йєщО 100 днєй і єщО одну Україну - он научится - зуб дайот.. Дубінського..
понавибирали..
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23.07.2024 20:33 Відповісти
Так ему уже и дали дополнительно почти 100 дней - ЗЕдепутатики проголосовали за указ о продлении военного положения ещё на 3 месяца, а этот указ издал гражданин Зеленский, бывший Президент ( до 21 мая ).
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23.07.2024 22:18 Відповісти
Слава Зє кодлє,смішно, ржитє до ікавки з риготами😂
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23.07.2024 22:30 Відповісти
чомусь у дорогої за життям америки (США) бензин і дизель коштує приблизно долар. Інколи більше, а частіше менше. У нас, бідної країни, що воює, паливо значно дорожче.
Хто отримує черезмірну вигоду? - ну хто ж, як не влада.
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24.07.2024 10:19 Відповісти

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