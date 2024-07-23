"Орієнтуємося на 30 гривень за літр": В Україні стрімко дорожчає автогаз



Середня вартість скрапленого газу на українських АЗС за тиждень із 15 по 23 липня зросла на 58 копійок – до 27,48 грн за літр, сягнувши рівня початку травня.

З початку липня автогаз у роздрібних мередах подорожчав на 88 копійок за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані цінового моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, вперше за більш ніж два місяці на 50 копійок підвищили ціни на цей вид пального мережі преміум-сергменту – ОККО, WOG і SOCAR. На АЗС цих брендів автогаз вже коштує 28,48-28,49 грн/л.

Водночас серед інших мереж найбільше автогаз подорожчав за тиждень на станціях RLS (на 1,5 грн/л), VST (на 1,30 грн/л), "Кворум" (на 1,2 грн/л) і Sunoil (на 1,1 грн/л).

Своєю чергою дискаунт-мережі "БРСМ-Нафта" і "Авантаж 7" підняли ціни на 81 коп. і 50 коп. – до 26,38 грн і 25,45 грн за літр відповідно.

Динаміка роздрібних цін на газ в Україні у травні-липні 2024 року, грн/л

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Експерти паливного ринку зазначають, що завдяки великим запасам автогазу в Україні роздрібні ціни реагують на зростання гуртової вартості з відчутним лагом. Так, із початку липня прайси гуртових компаній зросли більше ніж на 6 000 грн за тонну (3,24 грн за літр), тоді як роздрібна ціна піднялася лише на 88 коп.

Відтак, у найближчі 7-10 днів оператори прогнозують подальше подорожчання автогазу на заправках.

"Орієнтуємося поки що на 30 грн/л, а далі як гурт покаже", – коментує співробітник мережі преміум-сегмента.

Оператори зазначають, що зростання цін уже викликало локальне зниження реалізації, але запасу маржі для бодай часткової амортизації динаміки вже немає. Трейдери додають, що маржу також з’їдають витрати, які постійно зростають: "Електрика зросла в ціні, зарплати підтягнули. 1 грн на літрі – це не та маржа, яка має бути, але вона є".

Як повідомлялося, минулого тижня мережі АЗС середнього цінового діапазону також почали підвищувати ціни на бензин та дизпаливо через девальвацію гривні, водночас найбільші гравці поки що зберігають цінники незмінними.



