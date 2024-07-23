Нацбанк спростив доступ іноземних інвесторів до фінансування відбудови України

Національний банк України ухвалив рішення, яке дозволить іноземним інвесторам отримати прямий доступ до ринкових боргових інструментів (крім державних цінних паперів), спрямованих на відбудову і відновлення України.

Відповідні зміни внесено до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, із 24 липня 2024 року розширюється перелік клієнтів та депонентів, яких може обслуговувати Національний банк під час виконання ним функції депозитарної установи.

Зокрема, НБУ зможе відкривати та обслуговувати рахунок в цінних паперах номінального утримувача для іноземної фінансової установи, що відповідає вимогам законодавства України, та рахунок в цінних паперах власника для іноземного депозитарію.

"Відкриття рахунку в цінних паперах номінального утримувача для іноземної фінансової установи дасть змогу з'єднати інфраструктуру українського та міжнародного фінансових ринків для забезпечення доступу іноземного капіталу в Україну. Це своєю чергою відкриє шлях для іноземних інвестицій у фінансові інструменти, випущені для відбудови держави", - пояснили у Нацбанку.

Ідеться, зокрема, про облігації місцевих позик, інфраструктурні облігації, облігації міжнародних фінансових організацій та про інші боргові фінансові інструменти, спрямовані на відновлення України.

Зміни також відкривають можливість для реалізації анонсованих планів щодо розширення "лінку" з міжнародним центральним депозитарієм Clearstream Banking Luxembourg.

У 2019 році Clearstream вийшов на українські ринки капіталу і запустив "лінк" із депозитарієм НБУ. Це дало змогу забезпечити прямий доступ іноземних інвесторів до ринку державних цінних паперів, номінованих у гривні. Наразі Національний банк працює над розширенням інструментів, доступних іноземним інвесторам через міжнародний депозитарій.

Окрім того, внесення змін дасть змогу забезпечити виконання положень Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

Як зазначається, питання створення механізмів для прямого доступу іноземних інвесторів до ринкових боргових інструментів, крім державних цінних паперів, перебуває в фокусі програми з МВФ.

Над практичною реалізацією цієї ініціативи спільно працюють Нацбанк та Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку. Зазначені зміни дадуть змогу виконати зобов'язання України, зафіксовані Меморандумом про економічну та фінансову політику від 17 червня 2024 року.

Наразі реалізується перший етап заходів для поліпшення інфраструктури ринків капіталу.