Москвичам у 10 разів підвищили виплати за відправку на війну проти України

Жителям Москви платитимуть 1,9 млн руб. за укладання контракту для участі у розв'язаній Росією війні проти України.

Відповідний указ підписав мер міста Сергєй Собянін, передає The Moscow Times.

"Уряд Москви ухвалив рішення про встановлення особам, які уклали контракт про проходження військової служби з Міноборони Росії, одноразової додаткової виплати – нового заходу соціальної підтримки від Москви в розмірі 1,9 млн руб.", – сказано в повідомленні мерії Москви.

Там наголосили, що таку виплату зможуть отримати військовослужбовці, які підписали контракт після 23 липня. Колишня одноразова виплата становила 605 тис. руб. Для тих, хто підписав контракт, збережуть усі попередні пільги та допомогу. Таким чином, річний заробіток військовослужбовця з Москви перевищить 5 млн руб.

У разі загибелі військового розмір виплати членам сім'ї становить 3 млн руб.

Наприкінці червня видання "Новая газета. Европа" підрахувало, що регіональні виплати за підписання контракту з моменту російського вторгнення в Україну 2022 року підвищувалися вже 80 разів.

На початку квітня розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що в 2024 році влада Росії збирається залучити на службу за контрактом близько 400 тис. осіб, щоб компенсувати значні втрати в Україні.

Крім бойових дій, Кремль при цьому має й іншу мету – вона стосується реалізації плану щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 млн цього року та 1,5 млн у майбутньому. У середині липня російське військове відомство відзвітувало про 190 тис. осіб, які уклали контракт із Міноборони РФ.

За даними розвідки США, Великої Британії та інших західних країн, російська армія втрачає на полі бою всіх, кого рекрутує, і навіть більше.

Раніше повідомлялося, що в Росії почали платити за вербування родичів та друзів на війну проти України.