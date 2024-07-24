У Ризі з’явився будинок для тимчасового проживання українських біженців. ФОТО

У столиці Латвії – Ризі – з'явився будинок для українських біженців, де вони зможуть провести перші 120 днів перебування у країні, доки не знайдуть собі іншого житла. Там уже оселилися перші мешканці, які щойно приїхали з України й потребували житла на перший час.

Про це пише LSM.

Будинок знаходиться на вулиці Уніяс, 49, у Ризі.

"Спочатку це була будівля на кшталт гуртожитку, її планувалося передати на відчуження. Але ми зрозуміли, що це справді те місце, яке можна назвати портом миру для жителів України. Де можна відновитися після війни. І підготуватися до подальших кроків свого життя. Тут із усіх боків паркан та дуже зелена територія", – розповів представник Ризької думи Едійс Пельшc.

У будинку можуть розміститися до 125 осіб і залишитися на 120 днів.

На двох поверхах будівлі відремонтовано та мебльовано кімнати. Обладнана спільна кухня, де встановлені електричні плити та пральні машини, також є посуд.











"Такі приміщення ми створили вперше, але саму послугу ми забезпечували й раніше. Укладали договори з приватними установами. Нині частину ми зможемо забезпечити й самотужки. Загальна сума з бюджету Риги – 170 тис. євро, але, якщо підрахувати в довгостроковій перспективі, це вигідніше для міста", – пояснив мер Риги Вілніс Кірсіс.

Крім того, 150 тис. євро на косметичний ремонт приміщень виділило Міністерство регіонального розвитку Латвії. Втім, у коридорах та зовні будівлі ремонт не проводили.

Раніше повідомлялося, що уряд Латвії цього року виділить Фонду соціальної інтеграції (SIF) 4,44 млн євро на проведення культурно-орієнтаційних курсів та інтеграційних заходів для українських біженців.

Українські біженці в ЄС

На кінець травня країнами ЄС, які прийняли українських біженців, були Німеччина (1,33 млн осіб; 31,3% від загальної кількості), Польща (953,25 тис. осіб; 22,4%) та Чехія (356,4 тис. людей; 8,4%).

У порівнянні з квітнем найбільше абсолютне збільшення кількості біженців спостерігалося в Німеччині (+14 250; +1,1%), Чехії (+11 000; +3,2%) та Румунії (+3 715; +2,4%).

Водночас їх кількість зменшилася у Франції (-1 005; -1,6%), Польщі (-675; -0,1%) і Латвії (-15; -0,03%).