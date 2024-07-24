Фінансові установи США зобов’язали повідомити про активи РФ

Міністерство фінансів США зобов'язало установи, які володіють російськими державними активами, поінформувати про них в межах впровадження Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців ("Закон про РЕПО для українців").

Про це пише "Голос Америки" із посиланням на Міністерство фінансів США.

Зазначається, що Управління контролю за іноземними активами мінфіну США (OFAC) випустило нові вимоги до фінансової звітності, згідно з якими, "усі фінансові установи, в яких знаходяться російські суверенні активи, і які знають або повинні знати про такі активи, повинні повідомити про них OFAC не пізніше 2 серпня 2024 року".

"Конгрес зробив важливий крок, ухваливши Закон про РЕПО для українців, щоб розблокувати вартість знерухомлених російських суверенних активів для підтримки подальшої стійкості та відновлення України", – сказав виконувач обов’язків генерального радника казначейства Аддар Леві.

Закон, ухвалений Конгресом у квітні 2024 року, вимагає, щоб усі заморожені російські суверенні активи залишалися замороженими доти, доки війна Росії проти України не припиниться, і Росія не виплатить Україні повну компенсацію або не візьме участь у міжнародному механізмі, який це зробить.

Леві додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з іноземними партнерами, включаючи G7, для надання підтримки Україні.

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Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Водночас Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".