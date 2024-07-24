Незаконна приватизація нафтопроводу: Медведчуку повідомили про нову підозру
Правоохоронці зібрали докази, що доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році. Про підозру повідомлено екснардепу-зраднику Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту "Прикарпатзахідтрансу", які заволоділи та управляли нафтопроводом.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За матеріалами справи, організатором схеми з незаконної приватизації виступив підозрюваний СБУ у державній зраді екснардеп Віктор Медведчук.
Зазначається, що він почав її реалізацію у 2015 році і діяв у координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та РФ.
До схеми Медведчук залучив третіх осіб, які згодом отримали керівні посади на підприємстві, яке "приватизувало" вказаний нафтопровід.
Як свідчать матеріали провадження, нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії. Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і лише у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди.
"Утім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми", – йдеться у матеріалах справи.
Після заволодіння "трубою" Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою.
"Відповідна інформація підкріплена доказами, які є у розпорядженні НАБУ та СБУ, а також показами самого Віктора Медведчука, які були добровільно та з усвідомленням сказаного надані ним до обміну з РФ", – наголосили в СБУ.
Як нагадали спецслужби, з травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.
Наразі досудове розслідування триває. Проводиться комплекс заходів для притягнення підозрюваних, які перебувають за кордоном, до відповідальності, а також встановлюється коло всіх причетних до цієї незаконної оборудки.
Відповідно до вчинених злочинів, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 – зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 – введення в оману суду або іншого уповноваженого органу;
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 – заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 – організація набуття, володіння та використання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм у лютому 2021 року ввів у дію рішення РНБО, яким доручено вжити невідкладних заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" державі.
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Система нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" (по Україні - на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей) і "Грозний - Армавір - Трудова" протяжністю 1433 км з середини 1990-х років був спірним активом між Росією і Україною. Т.зв. в просторіччі «Труба» була побудована в середині минулого століття і в 1988-му передана у власність Української РСР. Після розпаду Союзу і утворення незалежних держав власником трубопроводу стала Росія в особі оператора нафтотранспортної системи РФ - держкомпанії "Транснефть". У той же час ще з 1991 року відомо, що відповідною міжурядовою угодою при ліквідації СРСР все магістральні і місцеві «труби» без винятків переходили у власність держави, через яке вони прокладені.
Свої права на цей нафтопродуктопровід Україна пред'явила тільки в 1995 році. Тоді між урядами двох країн було підписано угоду про необхідність визначення правового статусу активу. З тих пір відбулося близько десяти засідань українсько-російських міжурядових комітетів та підкомітетів з цього питання, але рішення так і не було прийнято.
У підсумку справа потрапила до різноманітних українських судів (господарських, адміністративних, і звичайних), роздробилася і там застрягла (пояснювати причини, мабуть, не слід: і так зрозуміло: "незатак"). І тільки після початку агресії Росії судові суперечки в Україні активізувалися. І в листопаді 2014 року Рівненський апеляційний господарський суд повернув у державну власність 1433 км нафтопродуктопроводів.
Але вже 22 березня 2017 року цю нафтопродуктотранспортну інфраструктуру на підставі «новопосталих обставин» Господарським судом Рівненської області було визнано... приватною власністю юросіб з іноземною (російською) юрисдикцією.
Влітку 2018 року Національні антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування і завело справу стосовно судді Господарського суду Рівненської області Ярослави Гудзенко, яка визнала власністю дочірнього підприємства російської держкомпанії "Транснефть" - ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" ділянки нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова "протяжністю понад 1 тис. км, розташованих на території України, що випливає з матеріалів, в той час оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень.
Ще 23 січня 2018 року Солом'янський райсуд Києва надав НАБУ тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів судової справи №14/312, рішення по якому і прийняла Я.Гудзенко. На думку НАБУ, рішення судді неправосудне і є корупційним діянням.
«НАБУ встановило, що суддя Госпсуду Рівненської області Я.Гудзенко, діючи умисно, тільки протягом одного засідання 21 квітня 2015 року та лише за результатами розгляду однієї заяви відповідача на підставі доказів, які, безумовно, не могли бути прийняті судом як нові, прийняла рішення на користь і в інтересах ДП "ПрикарпатЗахідТранс" », - йдеться в судових матеріалах Солом'янського райсуду.
Знову виникли обставини, як підозрюють детективи НАБУ, САП і СБУ, - це завідомо неправдиві висновки науково-дослідного інституту судових експертиз держпідприємства «Укр НДІСЕ» від 20 березня 2017 року, на підставі яких нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" був виведений з державної власності України і переданий у власність ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", а потім в приватну власність компанії іноземної (російської) юрисдикції. Відомо, що ДП «Укр НДІСЕ» визнало «Трубу» немагістрального, місцевого значення, і яка на цій підставі підлягає приватизації. Дивно, що уряд України не подав апеляційну скарги на цей вердикт. А після вступу в силу рішення Госпсуду власник тут же і знайшовся...
Як видно, навіть наведені дати тих чи інших дій і події не корелюють між собою. Тому, і не тільки тому саму справу слід визнати заплутаною. З інших уривчастих відомостей слідчої справи, які потрапили в ЗМІ, випливає, що до теперішнього часу НАБУ не довело вищевказаних наслідок до логічного завершення і не встановило ступеня провини або невинності судді Рівненського обласного Госпсуду Я.Гудзенко і відповідальних осіб ДП «УкрНДІСЕ» В результаті чого передбачених Законом підозр досі нікому не пред'явити; і не було вжито інших обмежувальних дій; у всяк випадку - нічого не відомо з цього приводу.
І тільки 23 лютого 2021 року на підставі доказів, зібраних СБУ у співпраці з іншими правоохоронними органами, Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". В даний час заарештовано все майно стратегічного об'єкта інфраструктура, будівлі та споруди, розташовані в Україні. Воно передано від комерційної структури в Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
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Верховний Суд остаточно визнав за Україною право власності на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок». Цей актив загальновідомий як «труба Медведчука».
"У довготривалій судовій справі поставлено крапку - повернуто важливий для енергетичної безпеки інфраструктурний об'єкт. Це 800 км нафтопроводу, що пролягають територією шести областей України. Фонд державного майна принципово та послідовно стоїть на захисті інтересів держави. Адже державне - це наше спільне, а не нічиє", - наголосив очільник Фонду Віталій Коваль.
Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія «Транснєфтєпродукт».
Фонд державного майна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року.
У 2011 році Господарський суд Рівненської області за позовом Генпрокуратури визнав за Україною в особі ФДМУ право власності на українську частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок». Однак у 2017 році суд змінив своє рішення та відмовив в задоволенні позову Генпрокуратури в інтересах Фонду.
Також, у 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд заарештував актив. З 2021 року він знаходиться в управлінні АТ «Укртранснафта».
Фонд держмайна, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році ФДМУ подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід. У червні 2023 року суд став на бік Фонду.
31 січня 2024 року Верховний Суд Касаційного господарського суду залишив це рішення без змін. Таким чином Україна відстояла своє право на це майно.
Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.
ми, ще побачимо їхні партії у новообраній верховній раді.
у нас, же, 45% українчиків, знову втомилися, та готові до капітуляції, відкупом територією.
так шо, готуємось, до грузинського сценарію!
ОПа відправила Медведчука до мацкви, але слідів тут від нього багато залишилось. Будуть усе прив'язувати до 5-го президента. Для них він досі конкурент. Вони знають, що на фоні П. Порошенка вони шпана невмита.
Усі генпрокурори наживалися разом з отими мертвечукамт та їх продовдувачами під контролем кучми+РНБОУ +КМУ!!! Отримали гроші, усі привладні, окрім Українців!!!