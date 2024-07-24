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Китай планує збільшити імпорт українського зерна

зерно,поле,врожай

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Гуанчжоу заявив, що Китай планує нарощувати імпорт зерна з України.

Про це повідомили в МЗС КНР, передає Укрінформ.

"В останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим імпортером української сільгосппродукції", – зазначив Ван.

За його словами, у першій половині цього року обсяг торгівлі між Китаєм та Україною показав швидке зростання. Ван наголосив, що двом країнам потрібно повною мірою використовувати механізми для посилення практичної співпраці в різних сферах.

"Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України і спільно підтримувати безперебійні логістичні канали та міжнародну продовольчу безпеку", – зазначив китайський міністр.

Як повідомлялося, Румунія збирається збільшити транзит українського зерна Дунайським коридором.

Автор: 

зерно (1868) Китай (2122)


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