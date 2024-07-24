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Новини
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Поблизу Києва встановлять когенераційні установки на понад 50 МВт. Вони забезпечать електроенергією та теплом взимку

Когенераційна установка

У трьох районах Київської області найближчим часом встановлять когенераційні установки загальною потужністю понад 50 МВт. Вони дозволять взимку забезпечити людей електроенергією та теплом.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

Зазначається, що відповідні меморандуми підписали Київська ОДА, шість територіальних громад та інвестори.

Зокрема, йдеться про 19 когенераційних установок загальною потужністю понад 50 МВт. Вони будуть встановлені на обʼєктах з централізованим теплопостачанням у восьми населених пунктах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів.

Потужність установок – від 1 до 35 МВт.

"Доручив облгазу та ДТЕК не зволікати – "зелене світло" на реалізацію проєктів. З нашого боку також жодних бюрократичних перепон. Монтаж має відбутися у найкоротші терміни. Бо це про нормальні умови життя для мешканців Київщини, попри постійні атаки ворога", – наголосив Кравченко.

За його словами, децентралізація енергетики – це те, що зменшить вразливість енергетичних обʼєктів та забезпечить енергетичну безпеку.

Як повідомлялося, Харківська область отримає від міжнародних партнерів 5 газотурбінних установок загальною встановленою потужністю близько 100 МВт.

Загалом унаслідок атаки російських військ на енергосистему України втратила основні потужності і зупинила роботу Харківська ТЕЦ-5. Крім того, внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині знищена Зміївська ТЕС, підтверджували у "Центренерго".

Автор: 

Київська область (285) електроенергія (4234)


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Топ коментарі
+6
убирайте ахметова с дтэком с рынка. они способны только воровать
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24.07.2024 14:13
+5
Це вже + а то сказали шо зимою спасаитесь хто як може
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24.07.2024 14:05
+4
дурилка ти !

ахметка хазяїн ! він кревно зацікавлений в виробництві та продажу електрики, бо це - його гроші.

а грошу, як відомо, правлять світом

посадіть якогось чиновника і він не буде ніхрєна не робити, а лише красти
з комунізмом треба завязувати остаточно і безповоротно !
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24.07.2024 14:30
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Це вже + а то сказали шо зимою спасаитесь хто як може
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24.07.2024 14:05 Відповісти
На владу надійся,а генератор і Екофлоу купи!
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24.07.2024 15:31 Відповісти
Хто сказав, ваш пушкін ?
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24.07.2024 16:07 Відповісти
Гарматкін - ранішня новина від ДТЕК - надіитеся на себе - полистаите
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24.07.2024 16:18 Відповісти
А хто такий цей " Гаматкін",чи навіть ДТЄК до постачання електрики?
Це приватний виробник, що бажає то і звіздить, як ваш пушькін.
Ти в нього питав із якою метою він там про щось звиздів, може дєнех хоче?
Хто із офіційних особ говорив так як ти вкинув?
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24.07.2024 16:27 Відповісти
ДТЕК підім"яв під себе ТЕЦ ДРЕС - а атомна енергетика без них ніяк
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24.07.2024 16:34 Відповісти
Росіянин, не існує на сьогодні тенлової генерації ДТЕК. Ви її ракетами зруйнували. А як би і існувала, то ні той чувак, ні ДТЕК НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ до постачання енергії не мають. Тим більше не мають відношення до балансування енергосистеми України.
Це просто в минулгму, приватні виробники теплоелектрики.
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24.07.2024 16:48 Відповісти
В тебе не існують а ДТЕК існує - ти в якісь другіи реальності
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24.07.2024 16:52 Відповісти
Не прикидуйся ідіотом . Сам ДТЄК існує, без теплової генерації і такий, який не має ніякого відношення до постачання енергії.
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24.07.2024 22:44 Відповісти
Не кіпішуи - може це ше неправда
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24.07.2024 22:47 Відповісти
А може ти не ведмедчуківський, а ще пригожинський ?
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24.07.2024 22:48 Відповісти
убирайте ахметова с дтэком с рынка. они способны только воровать
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24.07.2024 14:13 Відповісти
дурилка ти !

ахметка хазяїн ! він кревно зацікавлений в виробництві та продажу електрики, бо це - його гроші.

а грошу, як відомо, правлять світом

посадіть якогось чиновника і він не буде ніхрєна не робити, а лише красти
з комунізмом треба завязувати остаточно і безповоротно !
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24.07.2024 14:30 Відповісти
Троль, у ДТЕК на сьогоді вся теплова генерація вибита вашими, російськими ракетами.
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24.07.2024 16:09 Відповісти
кричишь "убирайте с рынка Х", чтобы на рынке правил Y? Похоже на заказной черный пиар. Почем нынче один пост? Я просто интересуюсь, ничего такого не думай, я тебе не конкурент.
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24.07.2024 16:22 Відповісти
Алекс Мышкевич . Алекс Алекс 76c60cd2 .Cheba AtWork, юные ахметовцы, если не обеспечили энергетическую безопасность народа - нахер идите
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24.07.2024 16:44 Відповісти
чому установки не в Києві, під прикриттям найпотужнішого ППО в Україні, а десь в області ?
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24.07.2024 14:31 Відповісти
Ніколи не розумів, навіщо взагалі пистіти про Такі речі, Що,Де та коли?,
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24.07.2024 14:40 Відповісти
Щоб похвалитись як вони турбуються про народ
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24.07.2024 15:33 Відповісти
Их надо оперативно куда-то поставить, где есть свободное место, и где подведены газ и электричество. А в Киеве вообще существуют такие места? Я думаю там давно жилые комплексы и ТРЦ стоят, это невозможно сделать в Киеве, не обидев кого-то. Подумаешь, люди без тепла и света, это же не повод трогать "бизнес-партнеров"?
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24.07.2024 16:25 Відповісти
Геолокацію ще видайте. Нічому вас життя не вчить.
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24.07.2024 15:03 Відповісти
Ну якщо з тією швидкістю як першу ,то ще дві зими чекати киянам ....
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26.07.2024 12:41 Відповісти

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