Поблизу Києва встановлять когенераційні установки на понад 50 МВт. Вони забезпечать електроенергією та теплом взимку

У трьох районах Київської області найближчим часом встановлять когенераційні установки загальною потужністю понад 50 МВт. Вони дозволять взимку забезпечити людей електроенергією та теплом.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

Зазначається, що відповідні меморандуми підписали Київська ОДА, шість територіальних громад та інвестори.

Зокрема, йдеться про 19 когенераційних установок загальною потужністю понад 50 МВт. Вони будуть встановлені на обʼєктах з централізованим теплопостачанням у восьми населених пунктах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів.

Потужність установок – від 1 до 35 МВт.

"Доручив облгазу та ДТЕК не зволікати – "зелене світло" на реалізацію проєктів. З нашого боку також жодних бюрократичних перепон. Монтаж має відбутися у найкоротші терміни. Бо це про нормальні умови життя для мешканців Київщини, попри постійні атаки ворога", – наголосив Кравченко.

За його словами, децентралізація енергетики – це те, що зменшить вразливість енергетичних обʼєктів та забезпечить енергетичну безпеку.

Як повідомлялося, Харківська область отримає від міжнародних партнерів 5 газотурбінних установок загальною встановленою потужністю близько 100 МВт.

Загалом унаслідок атаки російських військ на енергосистему України втратила основні потужності і зупинила роботу Харківська ТЕЦ-5. Крім того, внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині знищена Зміївська ТЕС, підтверджували у "Центренерго".