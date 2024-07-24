Євросоюз готує безстрокові санкції проти російських активів для виділення Україні $50 мільярдів, – Reuters

Країни Європейського Союзу обговорюють варіанти продовження строку перегляду санкцій щодо активів російського центробанку, щоб забезпечити план "Великої сімки" щодо надання Україні кредиту на $50 мільярдів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт документа, який представники країн ЄС розглянуть сьогодні.

Основна частина заморожених російських активів на суму близько $300 мільярдів зберігається у фінансових установах ЄС, переважно в Бельгії. За правилами ЄС, санкції щодо Росії продовжують кожні шість місяців, але це рішення щоразу потребує одностайного схвалення усіма країнам ЄС.

За словами джерел агентства у дипломатичних колах ЄС, деякі країни "Великої сімки", включно зі США, стурбовані ймовірністю того, що санкції проти російських активів у Євросоюзі можуть не продовжити, якщо 27 країн ЄС не зможуть досягти одностайного рішення.

Це може поставити під загрозу план про надання Україні кредиту на $50 мільярдів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ, адже у такому випадку погашати його доведеться самим країнам "Великої сімки".

Посли ЄС у середу обговорять два варіанти вирішення цієї проблеми. Одним із них було б "безстрокове" продовження режиму санкцій, яке знерухомило активи центрального банку Росії.

"Це рішення має переглядатися Радою ЄС через регулярні проміжки часу (наприклад, через дванадцять місяців) на основі чітко визначених критеріїв (тобто завершення агресивної війни та гарантії неповторення, виплата компенсації Росією тощо)", – йдеться у проєкті документа.

У якості іншого варіанту пропонується продовжити термін перегляду санкцій проти РФ до трьох років.

Одностайність між державами-членами ЄС буде необхідна в обох випадках, і розширення строків перегляду санкцій стосуватиметься лише активів російського центробанку.

Згідно із проєктом документа, обидва варіанти спрямовані на "підвищення правової визначеності та передбачуваності для партнерів G7 щодо надзвичайних доходів, які будуть доступні Україні для обслуговування та погашення додаткових двосторонніх позик ЄС та партнерів G7".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має тісніші зв’язки з Росією, ніж інші лідери країн ЄС, і неодноразово блокував запровадження нових обмежень проти РФ та фінансову підтримку для України, нагадує Reuters.

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Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентіліоні у липні обіцяв, що Єврокомісія "дуже скоро" представить проєкт плану надання Україні кредитів на суму $50 млрд за рахунок заморожених активів Росії.

Євросоюз також працював над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування військової допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи, а 21 травня країни Євросоюзу погодили план використання цих коштів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінював доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.