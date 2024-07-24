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"Приватбанк" отримав понад 30 мільярдів гривень прибутку за пів року

приватбанк

Упродовж першого півріччя 2024 року державний "Приватбанк" отримав 30,6 млрд грн чистого прибутку, що на 3% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Як повідомляє пресслужба банку, фінансовий результат до оподаткування становить 40,7 млрд грн, що також на 11 % більше, ніж січень-червень 2023 року.

При цьому загальний обсяг кредитного портфелю банку за пів року перевищив 102 млрд грн, що є абсолютним рекордом в історії банку та на ринку України, зазначається у повідомленні. Загалом кредитні портфелі "Приватбанку" для бізнесу та населення збільшились на 26,2 млрд грн (34%).

Водночас висока якість кредитного портфеля обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків, зазначили в банку.

Результати Приватбанку за перше півріччя 2024 року

Крім того, з початку 2024 року кошти клієнтів на гривневих рахунках у "Приватбанку" зросли більше ніж на 30 млрд грн (8%). При цьому частка строкових депозитів залишається стабільною, незважаючи на тренд зниження процентних ставок за депозитами. У порівнянні з першим півріччям минулого року кошти клієнтів на гривневих рахунках зросли майже на 70 млрд грн (20%).

Як повідомлялося, у 2023 році державний "Приватбанк" отримав рекордний прибуток до оподаткування у 72,8 млрд грн та виплатив державі 57 млрд грн податку на прибуток та дивідендів.

Автор: 

доходи (459) кредит (3275) прибуток (1802) Приватбанк (1781)


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радий за цей потужний банк. шкода тільки тих хто платить шалені відсотки по кредитам...
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24.07.2024 15:00 Відповісти
Кредити при чому?Багато людей,і я теж,отримують зарплату-пенсію через приват.Але,щоб перекинути мої гроші моєму внукові,плачу чималий відсоток,чи гроші на зв'язок.
І так всі банки роблять,а надприбуток тому,що клієнтів,як фізичних,так і юридичних найбільше.
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24.07.2024 16:54 Відповісти
при тому, що саме відсотки по кредитах формують БІЛЬШУ частку в структурі доходів Приватбанку. можете то знайти у вільному доступі. Або просто вивчити рівні ставок на кредити - 15-18% на іпотеку - це дуже високі ставки і тягнути їх далеко не під силу середньостатистичному українцю.
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25.07.2024 11:41 Відповісти
А отой боголюбов, чого утікав з України, такі ж прибутки??
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24.07.2024 15:09 Відповісти
Зростання панських статків дуже втішає пересічних українців.
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24.07.2024 15:34 Відповісти
Сподіваюсь, вони податки платять правильно?
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24.07.2024 15:40 Відповісти
На цей банк скарг не маю-повний контроль діяльності,цього і варті.
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24.07.2024 16:13 Відповісти
Користуюсь приватом,бо має багато банкоматів,а іншим, нічим не відрізняється від інших банків.В банкомати кладуть гроші великими куп'юрами,щоб неможна зняти всю суму,проценти на залишок не нараховують,за переказ між моїми картками сплачую проценти,обдираловка по українськи.
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24.07.2024 18:01 Відповісти
Кредитні кошти переказуєте?
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24.07.2024 18:32 Відповісти

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