"Приватбанк" отримав понад 30 мільярдів гривень прибутку за пів року

Упродовж першого півріччя 2024 року державний "Приватбанк" отримав 30,6 млрд грн чистого прибутку, що на 3% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Як повідомляє пресслужба банку, фінансовий результат до оподаткування становить 40,7 млрд грн, що також на 11 % більше, ніж січень-червень 2023 року.

При цьому загальний обсяг кредитного портфелю банку за пів року перевищив 102 млрд грн, що є абсолютним рекордом в історії банку та на ринку України, зазначається у повідомленні. Загалом кредитні портфелі "Приватбанку" для бізнесу та населення збільшились на 26,2 млрд грн (34%).

Водночас висока якість кредитного портфеля обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків, зазначили в банку.

Крім того, з початку 2024 року кошти клієнтів на гривневих рахунках у "Приватбанку" зросли більше ніж на 30 млрд грн (8%). При цьому частка строкових депозитів залишається стабільною, незважаючи на тренд зниження процентних ставок за депозитами. У порівнянні з першим півріччям минулого року кошти клієнтів на гривневих рахунках зросли майже на 70 млрд грн (20%).

Як повідомлялося, у 2023 році державний "Приватбанк" отримав рекордний прибуток до оподаткування у 72,8 млрд грн та виплатив державі 57 млрд грн податку на прибуток та дивідендів.