В Україні створять 12 європейських цифрових інноваційних хабів. Половина з них отримає фінансування ЄС

Європейський Союз визначив 12 професійних об'єднань в Україні, які будуть перетворені на цифрові інноваційні хаби, що приєднаються до Європейської мережі в межах програми ЄС "Цифрова Європа". Шість із них отримають фінансування ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Європейські цифрові інноваційні хаби (ЄЦІХ) – це центри, що допомагають малому й середньому бізнесу та державним організаціям вдосконалювати виробничі процеси, продукти або послуги за допомогою цифрових технологій.

Переможцями конкурсу стали об'єднання, які готові впроваджувати інновації та цифрову трансформацію для українських підприємств і державних установ. Шість із них отримають фінансування ЄС на створення й функціонування ЄЦІХ, а саме:

Інститут фізики НАН України. Спеціалізація: енергоефективність;

громадська спілка "Харківський кластер інформаційних технологій". Спеціалізація: у сферах енергетики, агропромисловості, кібербезпеки та тестування нових технологій;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Спеціалізація: у сферах штучного інтелекту, кібербезпеки, високопродуктивних обчислень, цифрової освіти та підтримки стартапів;

асоціація "Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг". Спеціалізація: у сферах штучного інтелекту, машинного навчання, VR та AR, робототехніки, радіоелектроніки та цифрової освіти;

Поліський національний університет. Спеціалізація: у сфері розвитку цифрових навичок високого рівня;

Хмельницький національний університет / EDIH "Clothing Technology & Textile Hub". Спеціалізація: у сферах швейної промисловості та машинобудування.

Всі 12 об'єднань отримають консультативну допомогу на початкових етапах своєї діяльності від уряду Німеччини.

Загальний бюджет підтримки хабів в Україні за участі ЄС складає 4,5 млн євро.

Грант від Європейського Союзу покриє половину вартості створення та діяльності хабу до кінця 2027 року. Решту 50% повинен покрити учасник.

Діяльність хабів

Хаби надаватимуть послуги бізнесу та громадському сектору в чотирьох ключових напрямах:

доступ до технологій та компетенцій: надання приміщень, інфраструктури й підтримки, що дасть змогу компаніям випробувати цифрові та інноваційні технології;

навички та навчання: послуги для підвищення кваліфікації працівників, зокрема, приватних компаній та організацій державного сектору;

підтримка з пошуку інвесторів: допомога в пошуку джерел фінансування для впровадження цифрової трансформації, а також у розвитку нових цифрових послуг та бізнес-моделей;

пошук партнерів, зокрема за кордоном.

Європейські цифрові інноваційні хаби в Україні запрацюють у 2025 році після підписання грантових угод.

ЄЦІХ сформують регіональну мережу та увійдуть до загальної європейської мережі цифрових інноваційних хабів. Це дасть змогу налагодити контакти з іншими європейськими хабами та в подальшому обмінюватися передовим досвідом між центрами в різних країнах.