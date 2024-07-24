Польща погрожує перекрити поставки китайських товарів до Європи

Польща пригрозила перекрити ключовий китайський залізничний експортний маршрут до Європейського Союзу, щоб уповільнити ескалацію міграційної кризи на своєму східному кордоні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Президент Польщі Анджей Дуда використав свій державний візит до Пекіна наприкінці червня, щоб пов'язати питання міграції та транзиту вантажів на білоруському кордоні. Відтоді кількість нелегальних перетинів з Білорусі до Польщі значно скоротилася.

Як зазначає видання, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко витратив останні три роки, намагаючись спровокувати надзвичайну міграційну ситуацію на 400-кілометровому кордоні своєї країни з Польщею, і це також виявило точку дипломатичного тиску.

Оскільки вторгнення Росії в Україну закрило торговельні шляхи, Білорусь стала єдиною залізничною ланкою для китайських товарів, що прямують до ЄС, за даними Євразійського залізничного альянсу, обсяг контейнерів збільшився на 89% у першому кварталі 2024 року.

2 липня, після повернення Дуди з Пекіна, Польща повідомила, що фактично закриє залізничний транзит через КПП "Малашевичі" на кордоні з Білоруссю на 33 години, уповільнивши перевірки безпеки та митниці.

Використання Польщею транзиту вантажів у переговорах з Китаєм "може стати чинником" меншої кількості перетинів кордону після візиту Дуди, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін "сподівається, що відповідні сторони зможуть належним чином вирішити розбіжності шляхом діалогу" та "забезпечити безпеку та безперебійність міжнародних логістичних каналів".

Поки що успішне використання Варшавою стратегічної вразливості проти Китаю може стати уроком для політиків. Пекін, який є "торговим партнером ЄС, але також конкурентом і системним суперником", може змінити тактику, якщо блок "готовий нести економічні витрати", коли на карту поставлені його основні інтереси.