Чехія запускає другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України

Чехія розпочинає другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під робочою назвою "Ініціатива-2025". У проєкті братиме участь п'ять збройових компаній.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова, передає Radio Prague International.

"Це природне продовження механізму, що вже працює. Крім того, що раніше донори виділять кошти, то швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", – пояснила Чорнохова ідею проєкту "Ініціатива-2025".

Агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони Чехії зараз збирає інформацію від збройових компаній, що вони можуть наступного року поставити в Україну.

Чехія знову виступить посередником між донорами – європейськими країнами та п'ятьма компаніями, які вже поставляли снаряди в рамках першої ініціативи з боєприпасів. Компанії продовжать поставки й наступного року.

Зокрема, у проекті візьмуть участь п'ять компаній: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE, власником якої є Česká zbrojovka та збройова компанія DSS.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

До ініціативи долучилася низка країн.