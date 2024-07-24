Бронювання від мобілізації: Мінінфраструктури нарахувало майже 250 критично важливих транспортних підприємств

Критично важливими вже визнані 165 підприємств транспортної галузі, найближчим часом таке рішення планують ухвалити щодо ще 80 компаній.

Про це під час зустрічі з перевізниками, присвяченій питанням бронювання, розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Укрінформ.

"На сьогодні в Україні 165 підприємств у підпорядкуванні Мінвідновлення визнані критично важливими. Зараз готується наказ про визнання критичними ще 80 підприємств. Сподіваємося, найближчим часом цей наказ буде оприлюднено", – повідомив Деркач.

Він зауважив, що вимоги щодо визнання підприємств критично важливими для транспортної галузі спрощені. Так, для отримання зазначеного статуту достатньо відповідати всього двом вимогам із семи, що містяться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

"Ринок перевезень потребує швидких рішень, тому ми ініціювали зменшення кількості обов’язкових відповідностей з трьох до двох. Наразі для ринку перевізників чинними є два критерії. Додам, що таке спрощення було запроваджено до дуже невеликої кількості галузей, і наша транспортна сфера туди потрапила", – зазначив заступник міністра.

Крім того, наказом №303 Мінінфраструктури розширило категорії підприємств, які можуть бронювати своїх працівників. Тепер критичними можна визнавати і компанії, що здійснюють нерегулярні вантажні та пасажирські перевезення, а також автостанції.

Крім того, скасовано вимогу щодо підтвердження трудових відносин з працівниками за останні 180 днів до подачі документів.

"Після того як підприємство визнається критично важливим у міністерстві, на що в середньому треба близько місяця, ця інформація вноситься до порталу "Дія". Всі 165 підприємств вже є в системі і компанії можуть бронювати своїх працівників", – додав Деркач.

Що стосується ФОПів, яких у галузі значна кількість, сьогодні ці підприємці не можуть бронювати своїх співробітників через законодавчі обмеження, додав посадовець.

"Поки що жодне міністерство не може визначити ФОПів свого ринку критично важливими. Це стосується не тільки транспортної сфери, а й абсолютно будь-якої галузі в Україні - і енергетики, і агросектору, абсолютно всіх. Це питання в компетенції парламенту. На сьогодні у Раді зареєстрований законопроєкт з відповідними змінами, але він поки не розглядався", – сказав урядовець.

Як повідомлялося, у "Дії" із 17 липня 2024 року керівники критично важливих підприємств можуть забронювати військовозобов’язаних співробітників. Станом на сьогодні вже заброньовано понад 55 тис. працівників.