Попит українців на нові авто за пів року зріс на 20%
Упродовж січня-червня 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зазначається, що бестселером першого півріччя став кросовер Renault Duster.
До десятки найпопулярніших моделей нових легковиків увійшли:
- Renault Duster – 3324 авто;
- Toyota RAV-4 – 2276;
- Volkswagen iD.4 – 1072;
- Mazda CX5 – 876;
- KIA Sportage – 843;
- Hyundai Tucson – 653;
- Toyota Camry – 601;
- Suzuki SX4 – 580;
- Skoda Kodiaq – 552;
- Volkswagen Touareg – 552.
У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.
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