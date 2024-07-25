Попит українців на нові авто за пів року зріс на 20%

Упродовж січня-червня 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що бестселером першого півріччя став кросовер Renault Duster.

До десятки найпопулярніших моделей нових легковиків увійшли:

Renault Duster – 3324 авто;

Toyota RAV-4 – 2276;

Volkswagen iD.4 – 1072;

Mazda CX5 – 876;

KIA Sportage – 843;

Hyundai Tucson – 653;

Toyota Camry – 601;

Suzuki SX4 – 580;

Skoda Kodiaq – 552;

Volkswagen Touareg – 552.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.