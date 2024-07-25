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Новини
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Попит українців на нові авто за пів року зріс на 20%

авто

Упродовж січня-червня 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що бестселером першого півріччя став кросовер Renault Duster.

До десятки найпопулярніших моделей нових легковиків увійшли:

  • Renault Duster – 3324 авто;
  • Toyota RAV-4 – 2276;
  • Volkswagen iD.4 – 1072;
  • Mazda CX5 – 876;
  • KIA Sportage – 843;
  • Hyundai Tucson – 653;
  • Toyota Camry – 601;
  • Suzuki SX4 – 580;
  • Skoda Kodiaq – 552;
  • Volkswagen Touareg – 552.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.

Автор: 

авто (4122) продаж (2063)


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