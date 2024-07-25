Гроші на наступний рік: Мінфін закликав країни G7 прискорити виділення кредитів на $50 мільярдів

Україна просить партнерів з "Великої сімки" (G7) прискорити запуск механізму додаткових кредитів на загальну суму $50 мільярдів (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine – ERA), які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко заявив на онлайн-зустрічі міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів G7, керівництва МВФ і Світового банку, Європейської комісії та ОЕСР, інформує пресслужба Мінфіну.

"Війна продовжується, значні фінансові потреби зберігаються. Важливо знайти механізми як забезпечити Україну необхідними засобами вже з перших днів 2025 року. Саме тому нам потрібно пришвидшити розробку процедур використання прибутків від заморожених російських активів. $50 млрд дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році і посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни", – заявив Марченко.

Він зауважив, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від міжнародних партнерів $89,6 млрд. У тому числі у 2024 році до держбюджету вже надійшло $16 млрд міжнародної підтримки.

Своєю чергою партнери запевнили у спрямуванні необхідного обсягу зовнішньої допомоги у повному обсязі, тобто загалом $38 млрд у 2024 році.

Водночас Марченко розповів про кроки українського уряду, які дозволяють збільшувати власні надходження держбюджету в умовах війни. Так, за перше півріччя 2024 року податкові та митні доходи держбюджету збільшились на 55% у порівнянні з тим самим періодом у 2023 році.

"Мінфін продовжує вживати заходи для нарощення внутрішнього потенціалу. Нещодавно уряд запропонував Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу, які дозволять профінансувати додаткові військові видатки. У 2024 році необхідно мобілізувати додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб", – нагадав міністр фінансів.

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Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів. Проте запровадження цього механізму ще потребує вирішення низки технічних питань.

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентіліоні у липні обіцяв, що Єврокомісія "дуже скоро" представить проєкт плану надання Україні кредитів на суму $50 млрд за рахунок заморожених активів Росії.

Євросоюз також працював над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування військової допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи, а 21 травня країни Євросоюзу погодили план використання цих коштів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінював доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.