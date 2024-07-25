Нацбанк призупинив зниження облікової ставки через зниження курсу гривні і зростання цін

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% з 26 липня. Цикл зниження облікової ставки тривав з вересня 2023 року.

Це рішення спрямоване для забезпечення стійкості на валютному ринку та досягнення цільового рівня інфляції на рівні 5%, оголосив голова правління НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

Він зауважив, що після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8% у річному обчисленні.

Нацбанк очікує, що ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, підвищення акцизів, а також внаслідок вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та негативного впливу літньої посухи на цьогорічну врожайність.

Пишний додав, що базовий сценарій оновленого прогнозу НБУ передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише на початку 2025 року.

"Однак НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для інфляції й валютного ринку Якщо ризики для інфляційного розвитку та валютного ринку послабляться, зокрема внаслідок можливого отримання Україною більших обсягів фінансової підтримки, НБУ розгляне можливість швидшого відновлення циклу зниження облікової ставки. Водночас у разі суттєвого зростання цінового тиску та появи ризиків розбалансування очікувань НБУ буде готовий посилити монетарну політику", – наголосив голова НБУ.

Рішення НБУ щодо облікової ставки співпало з очікуваннями ринку. Опитані раніше агентством Інтерфакс-Україна банкіри переважно очікували збереження облікової ставки 25 липня на поточному рівні 13% річних.

Як повідомлялося, у червні правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%.

Тоді у Нацбанку нагадали, що базовий сценарій квітневого макропрогнозу передбачав зниження облікової ставки до 13% у поточному році, однак більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку припускали можливість подальшого зниження облікової ставки щонайменше до 12–12,5% до кінця поточного року.

Нагадаємо, 25 квітня правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5%.