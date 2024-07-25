Нові податки призведуть до підвищення цін: Нацбанк погіршив прогноз інфляції на наступні два роки
Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. У 2026 році інфляція, як очікується, повернеться до цілі НБУ в 5% завдяки нормалізації функціонування економіки та поліпшенню ситуації в енергетиці.
Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, оприлюдненому на брифінгу щодо облікової ставки.
У квітні НБУ покращив прогноз інфляції на кінець цього року до 8,2% із 8,6% у лютневому прогнозі. У 2025 року Нацбанк прогнозував уповільнення інфляції до 6%, а за підсумками 2026 року – до 5%.
Серед ризиків, які призвели до погіршення прогнозу інфляції, Нацбанк вказує:
- виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім для підтримання обороноздатності;
- перенесення на ціни окремих нових податків для бізнесу, запровадження яких наразі дискутується на державному рівні;
- подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;
- поглиблення негативних міграційних тенденцій.
Крім того, зберігається ризик суттєвішого зниження обсягів підтримки України міжнародними партнерами, зокрема внаслідок електоральних циклів у багатьох країнах.
При цьому ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку, як і раніше, залишається перебіг повномасштабної війни, зазначають у НБУ.
"Тривала війна високої інтенсивності унеможливлюватиме повернення економіки до нормальних умов функціонування та ускладнюватиме закріплення інфляції на рівні цілі НБУ", – зазначають у Нацбанку
Водночас регулятор не виключає реалізації низки позитивних сценаріїв, пов’язаних із подальшим розширенням експортних можливостей, пришвидшенням євроінтеграційних процесів, реалізацією масштабної програми відновлення України, швидшими темпами відновлювальних робіт в енергетиці.
"Крім того, практична реалізація механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), забезпеченого майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, може надати Україні додатковий фінансовий ресурс із 2025 року. Це зменшить ризики для своєчасного та ритмічного надходження міжнародного фінансування", – додали у НБУ.
Які податки планує підвищити уряд?
Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.
Додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень від громадян на загальну суму 121,8 млрд грн.
Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.
Деталніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Які податки виростуть в Україні найближчим часом?
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Та нехай ростуть ці ціни - головне, щоб пересічним світив цілодобово Найвеличніший Лідер **********!
Як результат підвищили податки - отримали менше від податків.
Сидить бухарь і розмірковує: "Чим більше я п'ю, тим більше у мене тремтять руки. Чим більше у мене тремтять руки, тим більше я проливаю. Чим більше я проливаю, тим менше я наливаю. Чим менше я наливаю, тим менше я випиваю. Таким чином - чим я п'ю більше - тим я п'ю менше.."
Якщо прибутки підприємства впадуть до певного рівня, то власник просто почне процедуру банкрутства і закриття бізнесу. А запустити бізнес далеко не кожен зможе, а чиновники тим паче не шарять як робити і запускати бізнеси.
Якось би так.
І шоколад! По 100 грам, доречі...
Ещё сметану в баночке закрытой фольгой. Вкусно. Такого нет теперь.
Не, не тоскую, это прошлое.
Но таких вкусных продуктов нет давно.
Я помню то молоко в стекле и з фольгой крышкой, одно было и другого просто не было.
1.Звільнитись з офіційної роботи - не кормити зелених підарасів податками.
2.Продати квартиру у місті - не платити зеленим підарам завищену комуналку.
3.Вкласти певну суму в дачний будинок (панелі,вітряк,скважина) - незалежність від зеленопідарської держави.
4.Донати конкретим підрозділам, ане зеленопідарським "волонтерам".
В адекватному світі про то знають, тому... Але ж в нас зелений цирк, найвеличніші, гєтьманцєви і всіляка інша срань...
Журналіст: Доїти корову так, щоб вона не здохла?
гетманцев: ні - Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно.
Але воно не розуміє, що від такого экстремального доїння корова дасть на початку трошки більше, але не довго, а потім дуже швидко здохне.
Результат - ні молока, ні м'яса.
https://www.youtube.com/watch?v=1OHSV2kboqQ