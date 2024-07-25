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Новини
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Нові податки призведуть до підвищення цін: Нацбанк погіршив прогноз інфляції на наступні два роки

инфляция

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. У 2026 році інфляція, як очікується, повернеться до цілі НБУ в 5% завдяки нормалізації функціонування економіки та поліпшенню ситуації в енергетиці.

Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, оприлюдненому на брифінгу щодо облікової ставки.

У квітні НБУ покращив прогноз інфляції на кінець цього року до 8,2% із 8,6% у лютневому прогнозі. У 2025 року Нацбанк прогнозував уповільнення інфляції до 6%, а за підсумками 2026 року – до 5%.

Серед ризиків, які призвели до погіршення прогнозу інфляції, Нацбанк вказує:

  • виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім для підтримання обороноздатності;
  • перенесення на ціни окремих нових податків для бізнесу, запровадження яких наразі дискутується на державному рівні;
  • подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;
  • поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Крім того, зберігається ризик суттєвішого зниження обсягів підтримки України міжнародними партнерами, зокрема внаслідок електоральних циклів у багатьох країнах.

При цьому ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку, як і раніше, залишається перебіг повномасштабної війни, зазначають у НБУ.

"Тривала війна високої інтенсивності унеможливлюватиме повернення економіки до нормальних умов функціонування та ускладнюватиме закріплення інфляції на рівні цілі НБУ", – зазначають у Нацбанку

Водночас регулятор не виключає реалізації низки позитивних сценаріїв, пов’язаних із подальшим розширенням експортних можливостей, пришвидшенням євроінтеграційних процесів, реалізацією масштабної програми відновлення України, швидшими темпами відновлювальних робіт в енергетиці.

"Крім того, практична реалізація механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), забезпеченого майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, може надати Україні додатковий фінансовий ресурс із 2025 року. Це зменшить ризики для своєчасного та ритмічного надходження міжнародного фінансування", – додали у НБУ.

Які податки планує підвищити уряд?

Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень від громадян на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Деталніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Які податки виростуть в Україні найближчим часом?  

Автор: 

інфляція (711) НБУ (9266) ціни (3442)


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Топ коментарі
+10
Як результат купівельна спроможність населення впаде, бо ціни зростуть; як результат зменшиться виробництво товарів та послуг, бо зменшиться попит через банальну нестачу грошей; як результат зменшаться прибутки виробників, бо менше купувати будуть; як результат зменьшаться сплати податків, бо прибуток впав, виробництво впало;
Як результат підвищили податки - отримали менше від податків.
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25.07.2024 14:54
+6
Які вумні люди працюють в Нацбанку - розповіли пересічним про їх майбутнє ... а то ці дурноваті пересічні вважали, що після підвищення податків ціни впадуть.

Та нехай ростуть ці ціни - головне, щоб пересічним світив цілодобово Найвеличніший Лідер **********!
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25.07.2024 14:44
+5
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25.07.2024 14:38
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25.07.2024 14:38 Відповісти
Які вумні люди працюють в Нацбанку - розповіли пересічним про їх майбутнє ... а то ці дурноваті пересічні вважали, що після підвищення податків ціни впадуть.

Та нехай ростуть ці ціни - головне, щоб пересічним світив цілодобово Найвеличніший Лідер **********!
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25.07.2024 14:44 Відповісти
Як результат купівельна спроможність населення впаде, бо ціни зростуть; як результат зменшиться виробництво товарів та послуг, бо зменшиться попит через банальну нестачу грошей; як результат зменшаться прибутки виробників, бо менше купувати будуть; як результат зменьшаться сплати податків, бо прибуток впав, виробництво впало;
Як результат підвищили податки - отримали менше від податків.
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25.07.2024 14:54 Відповісти
Це як в анекдоті про алкаша:

Сидить бухарь і розмірковує: "Чим більше я п'ю, тим більше у мене тремтять руки. Чим більше у мене тремтять руки, тим більше я проливаю. Чим більше я проливаю, тим менше я наливаю. Чим менше я наливаю, тим менше я випиваю. Таким чином - чим я п'ю більше - тим я п'ю менше.."
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25.07.2024 15:07 Відповісти
Економіка 2 курс на будь якому факультеті. Але багато влаштовані по блату у владі, а дипломи були куплені за бакси.

Якщо прибутки підприємства впадуть до певного рівня, то власник просто почне процедуру банкрутства і закриття бізнесу. А запустити бізнес далеко не кожен зможе, а чиновники тим паче не шарять як робити і запускати бізнеси.
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25.07.2024 17:23 Відповісти
Так зелені підари того й добиваються.
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26.07.2024 09:30 Відповісти
Нащадки Мецгера продовжують його діло за величезні зп констатувати факти. Та ще й якою мовою "в наслідок електоральних циклів" Ну ґенії словоблуддя на держзарплатах.
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25.07.2024 14:57 Відповісти
Якщо заморожені зарплати і пенсії, то заморозьте й ціни й послуги!
Якось би так.
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25.07.2024 15:20 Відповісти
Хочеш дефіциту як в совку? Коли на полицях тільки кілька і капуста
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25.07.2024 15:40 Відповісти
Ярослав
І шоколад! По 100 грам, доречі...
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25.07.2024 15:50 Відповісти
Ха. А я помню вкусный майонез и колбаску...
Ещё сметану в баночке закрытой фольгой. Вкусно. Такого нет теперь.
Не, не тоскую, это прошлое.
Но таких вкусных продуктов нет давно.
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25.07.2024 16:10 Відповісти
Да все есть и всё намного качественнее и вкуснее и лучше, просто детство было и покупалось оно редко. Кто говорит о качестве совка, то просто не был на заводах, оно было таким, как могли делать на то время по покупных западным устарелым техлогиям. По молочке вообще качество стало много лучше совка сейчас, потому как появились нормальные культуры бактерий и есть качественное автоматизированное производство. Но качественное стоит дороже, а не покупать сметанный продукт и потом жаловаться. А не нравится, то есть всё оборудование, можно в селе покупать молоко, покупать нужные бактерии и делать ряжанку, сметану, масло, кефир и т.д. ДОМА. В совке о таком можно было только мечтать. Пиво дома можно делать спокойно и делают.

Я помню то молоко в стекле и з фольгой крышкой, одно было и другого просто не было.
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25.07.2024 17:39 Відповісти
Фінансовиц план:
1.Звільнитись з офіційної роботи - не кормити зелених підарасів податками.
2.Продати квартиру у місті - не платити зеленим підарам завищену комуналку.
3.Вкласти певну суму в дачний будинок (панелі,вітряк,скважина) - незалежність від зеленопідарської держави.

4.Донати конкретим підрозділам, ане зеленопідарським "волонтерам".
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25.07.2024 15:35 Відповісти
5 скинутись на замочити приту-ленного ))))
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25.07.2024 16:15 Відповісти
Фінансовий.
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25.07.2024 15:36 Відповісти
Хуже не будет, поэтому хоть паржом
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25.07.2024 15:44 Відповісти
ну ніхрена ж не весело...
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25.07.2024 15:51 Відповісти
Є така взаємозалежність: розвиток економіки, податки, купівельна спроможність населення, бюджетні надходження...
В адекватному світі про то знають, тому... Але ж в нас зелений цирк, найвеличніші, гєтьманцєви і всіляка інша срань...
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25.07.2024 15:50 Відповісти
я такий радий за тупоголових зебуїнів - жріть і ржіть!
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25.07.2024 15:52 Відповісти
Это Лелей по сравнению с " Драконовскими законами Януков...
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25.07.2024 16:11 Відповісти
гетьманценомика
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25.07.2024 16:47 Відповісти
Така;
Журналіст: Доїти корову так, щоб вона не здохла?
гетманцев: ні - Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно.
Але воно не розуміє, що від такого экстремального доїння корова дасть на початку трошки більше, але не довго, а потім дуже швидко здохне.
Результат - ні молока, ні м'яса.
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25.07.2024 17:14 Відповісти
Знищення економіки. Саме такого результату і прагнуть кацапи та втілює пліснява.
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25.07.2024 19:24 Відповісти
Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління , яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
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25.07.2024 19:22 Відповісти
Ну так старається Зе-кротоферма.
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25.07.2024 18:25 Відповісти
Мистецтво общипування гусака: незламний уряд придумав новинки!
https://www.youtube.com/watch?v=1OHSV2kboqQ
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25.07.2024 19:21 Відповісти
В Україні майже половина економіки в тіні і замість того, щоб приймати закони, які унеможливлять цей безпредєл, вони підвищують податки для тих, хто їх платить і кого простіше відслідкувати. А потім ті, хто їх не платить і не платив ніколи, по досяжненню пенсійного віку ще і будуть від держави отримувати соціальну допомогу в розмірі мінімальної пенсії і яка різниця як це називається, чи пенсія, чи допомога, але все рівно це кошти платників податків. Тобто самі їх ніколи не платили, а хочуть потім отримувати від тих, хто платив і платить.
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26.07.2024 07:55 Відповісти
У Верховній Раді сидять ті, хто або сам, або чиїсь інтереси там лобіює, не платять податки і крутять коштами в темну. Тому треба здирати з тих, хто чесно платить з кожної копійки, а це і працівники, які отримують мінімалку або трошки більше, треба таких ще пощипати. У багатьох пенсіонерів є кошти на депозитах, які вони накопичують на поховання, чи на дороге лікування і вони знецінюються за рахунок того, що знижують проценти по депозитах, які не перекривають інфляцію та ще і податок з цих процентів підвищать. Але для влади це найпростіший шлях здирати податки, бо банківські рахунки і депозити відслідковуються на 100%. А свої доходи депутати приховують і крутять ними в тіні, ну і, певна річ, не платять з них в державну казну жодної копійки. Жоден корупціонер не заплатить податок з хабара в сотні доларів.
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26.07.2024 08:07 Відповісти
У нас в областном центре на центральном рынке табаком торгуют мешками и этих дельцов ничего не беспокоит. В областную налоговую, в обладмигистрацию, в СБУ и в представительство НБУ оттуда рукой подать. Совпадение? Не думаю. Проще дручить тех кто исправно платит и своих источников доходов при этом не трогать.
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26.07.2024 09:50 Відповісти

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