БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 851 3

Кулеба закликав владу Гонконгу зберегти репутацію і закрити шляхи обходу санкцій для Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова САР Гонконг Джон Лі.

Україна закликала Гонконг позбавити Росію та російські компанії можливості використовувати цю країну для обходу санкцій.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час зустрічі з головою Спеціального Адміністративного Району КНР Гонконг Джоном Лі, повідомляє пресслужба українського МЗС.

Кулеба наголосив, що обмежувальні заходи необхідні для послаблення потенціалу Росії до ведення війни та вбивства людей в Україні.

"Міністр підкреслив, що російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки, яка ґрунтується на непохитній повазі до верховенства права", – зазначається у повідомленні.

Сторони обговорили створення нових можливостей для торгівлі та інвестицій між Україною та Гонконгом в контексті відновлення нашої країни.

Крім того, у рамках візиту міністр провів окрему зустріч з представниками гонконгського бізнесу, де обговорив перспективи взаємодії з українськими компаніями та інвестицій, зокрема в контексті відновлення та відбудови України.

Читайте також: Кабмін ініціював санкції проти підконтрольної "Роснєфтєгазу" гонконгського трейдера

Як повідомлялося, за оцінками Міністерства торгівлі США, обсяги постачання напівпровідників та інших підсанкційних товарів, які можуть використовуватися для виробництва зброї у Росії, через Китай і Гонконг, значно впали з початку року.

Зокрема, обсяги перевантаження сучасних високотехнологічних компонентів та мікроелектроніки (Common High Priority Items, CHPL) для потреб РФ через Гонконг впали на 28% у період з січня по травень поточного року. За той же період перевалка цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу, впала на 19%, повідомляло Reuters.

Автор: 

Гонконг (49) росія (14183) санкції (4379) Кулеба Дмитро (144)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Си-Пух еще в коме?
Кулебуку не начистили (лопатой) рыло за вмешательство во внутренние дела "кнр"?
Или это ИБД с одобрения комунизтов ..
показати весь коментар
25.07.2024 16:22 Відповісти
Кулеба просто не знає що Гонконг він же Сянгань є містом в КНР...
Хоча як він міг це знпти коли він "всєго лишь" глава МЗС України....
показати весь коментар
25.07.2024 18:03 Відповісти
Дурне поїхало в турне!
показати весь коментар
25.07.2024 19:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 