64% українських біженців збираються повернутися, оскільки не адаптувалися до життя в нових країнах, – дослідження. ІНФОГРАФІКА
Українські мігранти мають різні настрої щодо повернення в Україну, що залежать від їхнього рівня адаптації до життя в країнах тимчасового перебування чи інших факторів.
Про це йдеться в дослідженні Gradus Research.
Як повідомляється, більшість опитаних українських мігрантів (64%) не адаптувалися до життя в країнах тимчасового перебування, тож мають намір повернутися, але не можуть визначитись із термінами.
Фактор адаптації суттєво впливає на намір повернутися назад до України, про який зазначили 55% респондентів.
Найбільше прагнуть повернутися ті мігранти, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або є тимчасово непрацевлаштованими (68%).
Опосередковано впливає на адаптацію і пережитий досвід агресивної поведінки з боку резидентів країн тимчасового перебування: близько чверті опитаних (23%) зазначили, що стикалися з її проявами. Разом із тим, 60% опитаних відчувають особисту безпеку за кордоном, і дещо більше (65%) є спокійними за безпеку своїх дітей, і для них це стає вагомим стримуючим фактором до повернення.
Що стосується очікуваних термінів зворотної міграції, то переважна більшість респондентів (62%) не готова назвати точні дати.
У дослідженні зазначили, що гарантоване стабільне працевлаштування – головний push-фактор до повернення для 41% респондентів.
Так, для 36% опитаних українських мігрантів важливою є наявність фінансової допомоги в Україні на час повернення, а для 33% – можливість отримання чи облаштування житла в безпечних регіонах України. Близько чверті респондентів (27%) готові емігрувати назад у разі посилення протиповітряної оборони України.
Втім, основні push-фактори до можливої міграції українців – безпекові. Загроза власному життю і здоров’ю чи близьких (76%), можлива окупація регіону проживання (72%) і відсутність чи втрата житла (63%).
Після життєво критичних чинників, що можуть стимулювати людей релокуватися, слідує невпевненість щодо майбутнього для своїх дітей (58%). Тож очікувано, що ті респонденти, які мають дітей віком до 18 років (48%), обдумують можливість міграції частіше за тих, хто не має дітей (31%), або мають, але повнолітніх (30%).
У розрізі регіонів, релокуватися в разі погіршення ситуації найбільш схильні респонденти, які проживають у Києві (59%), або на Сході України (52%).
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краще чім наша Нене нічого немає , повірте я вже все перепробуаав
Трубіцин з хорошковським і червоненком та каралєвськай, мабуть, уже штурмують КПП на кордоні?? Спочатку, їх пропустять, ПОТУЖНО, для карантину, через оті зимові пункти НЕЗЛАМНОСТІ…, поки на кожного з них, аброхамій, не напише позитивну характеристику з підписами чесних з ВРУ, і підписану особисто мертвечуком+сівковичем !!,
що влюди повинні перечекати війну та повернутися в Україну, а можуть в ЄС залишитися на завжи, це звичайна кадіжка громадян, крім того, це, та війна, схоже на ціленаправлене звільненння території України від населення
призналася мені, що отримує на руки 50грн. за ккожного
так що не натягуй досвід страни третього миру на страну ЄС
У нас санітарками навіть без освіти беруть. Шевцова, вас наїбали в німеччині))
Можна ще ценз віку згадати, наприклад як "легко" після 50-ти шукати кваліфіковану працю у деяких післясовкових суспільствах.
працювати в Европі : достойна
зарплата,умови проживання,
відношення з боку роботодавця.
Але чекаєш закінчення контракту,
щоб повернутися на рідну землю.
У кожної людини індивідуальні
відчуття на чужині : хтось звикає,
але дома рідні стіни,мова,родина...
Не розумію цієї прив'язаності до якогось місця. Наш дім Земля і жити в іншій країні це не на іншій планеті, хоча було б цікаво спробувати і це.
Слава Богу, ми здихалися від такого гі*на. Хай його німеччина їсть. Лопатами!
Такой становится начальником, депутатом и тп . и тогда одни проблемы. Свой народ называть говном, непотрибом .....
Чем ты отличаешься от нациков российских ?
Есть ли у тебя жизненный опыт ,мудрость , совесть , любовь к ближнему? Большие сомнения.
И такого много в стране, для Путина это подарок, есть о чём заявлять.
Он часто указывает на укр.фашизм.
У меня бабушки и дедушки все разных национальностей.4 разные крови . Они считали себя украинцами и уважали людей всех национальностей, что и передали своим потомкам.
Прикол ещё в том, что пишешь--- Слава Богу. Какой у тебя Бог ?
Какой нужно было результат такой и нарисовали...
Вернуться? Вы что идиотами абсолютными людей считаете?