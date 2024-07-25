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Новини
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64% українських біженців збираються повернутися, оскільки не адаптувалися до життя в нових країнах, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

біженці,українці

Українські мігранти мають різні настрої щодо повернення в Україну, що залежать від їхнього рівня адаптації до життя в країнах тимчасового перебування чи інших факторів.

Про це йдеться в дослідженні Gradus Research.

Як повідомляється, більшість опитаних українських мігрантів (64%) не адаптувалися до життя в країнах тимчасового перебування, тож мають намір повернутися, але не можуть визначитись із термінами.

Фактор адаптації суттєво впливає на намір повернутися назад до України, про який зазначили 55% респондентів.

Найбільше прагнуть повернутися ті мігранти, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або є тимчасово непрацевлаштованими (68%).

Опосередковано впливає на адаптацію і пережитий досвід агресивної поведінки з боку резидентів країн тимчасового перебування: близько чверті опитаних (23%) зазначили, що стикалися з її проявами. Разом із тим, 60% опитаних відчувають особисту безпеку за кордоном, і дещо більше (65%) є спокійними за безпеку своїх дітей, і для них це стає вагомим стримуючим фактором до повернення.

Що стосується очікуваних термінів зворотної міграції, то переважна більшість респондентів (62%) не готова назвати точні дати.

У дослідженні зазначили, що гарантоване стабільне працевлаштування – головний push-фактор до повернення для 41% респондентів.

Так, для 36% опитаних українських мігрантів важливою є наявність фінансової допомоги в Україні на час повернення, а для 33% – можливість отримання чи облаштування житла в безпечних регіонах України. Близько чверті респондентів (27%) готові емігрувати назад у разі посилення протиповітряної оборони України.

Втім, основні push-фактори до можливої міграції українців – безпекові. Загроза власному життю і здоров’ю чи близьких (76%), можлива окупація регіону проживання (72%) і відсутність чи втрата житла (63%).

Після життєво критичних чинників, що можуть стимулювати людей релокуватися, слідує невпевненість щодо майбутнього для своїх дітей (58%). Тож очікувано, що ті респонденти, які мають дітей віком до 18 років (48%), обдумують можливість міграції частіше за тих, хто не має дітей (31%), або мають, але повнолітніх (30%).

У розрізі регіонів, релокуватися в разі погіршення ситуації найбільш схильні респонденти, які проживають у Києві (59%), або на Сході України (52%).

повернення українських біженців
повернення українських біженців
повернення українських біженців

Автор: 

біженці (694) дослідження (381) опитування (328)


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Топ коментарі
+13
Що скажу про себе. Маю стоматологічну медичну освіту- зубний технік. Вдома жодного дня не працювала за фахом. Не будо в батьків грошей щоб дати хабаря головному лікарю стоматології 1000 долларів у далекому 2000 році. Тож де тількі не працювала !!!! Де візьмуть там і працювала. Не завжди офіційно , бо не оформлювали. Іноді за копійки. Потім стикнулась з тим , що у 32 вже не брали навіть у Єву , бо там тількі до 30 років.!! Зараз мені 45 років. В Німеччині мене одразу взяли до зуботехнічної лабораторії асистентом зубного техніка. Без знання мови!! Шеф сказав що я все розумію очима. Тож мова мені не потрібна!! От сиджу та думаю .. повертатись чи ні. Як що повернусь то знову піду туди , де візьмуть і не завжди це буде офіційне працевлаштування. Яка в мене перспектива на Батьківщині ? В кращому випадку працювати в зоомагазині або на базарі.
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25.07.2024 20:50
+12
Забули написати що опитування замовив офіс клована
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25.07.2024 20:10
+8
Люди нікому нічого не винні....рабовласництво давно відмінили ..кріпацтво не так давно..але теж відмінено.
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25.07.2024 20:45
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І це добре чекаєм радненькі !

краще чім наша Нене нічого немає , повірте я вже все перепробуаав
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25.07.2024 20:01 Відповісти
Вірю. Але ні.
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25.07.2024 21:00 Відповісти
не ні, а так
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26.07.2024 00:34 Відповісти
Возвращятся нет желания и некуда. Если освободят мой Мариуполь только тогда вернусь.
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25.07.2024 20:05 Відповісти
А я , навіть тоді , не повернусь.
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25.07.2024 21:02 Відповісти
Забули написати що опитування замовив офіс клована
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25.07.2024 20:10 Відповісти
Таксисти та манікюрниці повертаються.
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25.07.2024 20:13 Відповісти
таксисты сейчас нужны, вам любой ТЦКашник скажет. Да и маникюрщицы потребуются. Их сейчас переучат на водителей автобусов и у них сразу жизнь наладится, не то что в Европе.)))
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26.07.2024 18:03 Відповісти
Приїдемо ,так 100% , тільки коли зеленський 🤡 , не буде президентом України !!!
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25.07.2024 20:13 Відповісти
Тобто, в Україну знову повернуться, косити гроші, усі оті рогоАНАЛИ з опозажопниками, що вивезли усі гроші з неї??!
Трубіцин з хорошковським і червоненком та каралєвськай, мабуть, уже штурмують КПП на кордоні?? Спочатку, їх пропустять, ПОТУЖНО, для карантину, через оті зимові пункти НЕЗЛАМНОСТІ…, поки на кожного з них, аброхамій, не напише позитивну характеристику з підписами чесних з ВРУ, і підписану особисто мертвечуком+сівковичем !!,
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25.07.2024 20:20 Відповісти
як жеж погано у австрійських альпах. повернуться всі бажають назад.....
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25.07.2024 20:28 Відповісти
Я цілком можу повірити, що частина людей так і не влаштувалися, але дуже багато тих, хто поїхав, мають зараз кращі умови, чим в них коли-небудь були тут, навіть до війни
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26.07.2024 14:36 Відповісти
Частина ще адаптується, а частига забере до себе чоловіків
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25.07.2024 20:30 Відповісти
там працювати треба
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25.07.2024 20:35 Відповісти
Мені не зроуміло чому Євросоюз, а особливо Україна, не ставлять питання таким чином,
що влюди повинні перечекати війну та повернутися в Україну, а можуть в ЄС залишитися на завжи, це звичайна кадіжка громадян, крім того, це, та війна, схоже на ціленаправлене звільненння території України від населення
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25.07.2024 20:39 Відповісти
Люди нікому нічого не винні....рабовласництво давно відмінили ..кріпацтво не так давно..але теж відмінено.
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25.07.2024 20:45 Відповісти
Ось тільки з країни не випускають
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25.07.2024 20:54 Відповісти
Що скажу про себе. Маю стоматологічну медичну освіту- зубний технік. Вдома жодного дня не працювала за фахом. Не будо в батьків грошей щоб дати хабаря головному лікарю стоматології 1000 долларів у далекому 2000 році. Тож де тількі не працювала !!!! Де візьмуть там і працювала. Не завжди офіційно , бо не оформлювали. Іноді за копійки. Потім стикнулась з тим , що у 32 вже не брали навіть у Єву , бо там тількі до 30 років.!! Зараз мені 45 років. В Німеччині мене одразу взяли до зуботехнічної лабораторії асистентом зубного техніка. Без знання мови!! Шеф сказав що я все розумію очима. Тож мова мені не потрібна!! От сиджу та думаю .. повертатись чи ні. Як що повернусь то знову піду туди , де візьмуть і не завжди це буде офіційне працевлаштування. Яка в мене перспектива на Батьківщині ? В кращому випадку працювати в зоомагазині або на базарі.
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25.07.2024 20:50 Відповісти
..і ви не виняток.....
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25.07.2024 21:05 Відповісти
Гарна казна. Не маючи практичних знань, закінчивши учбовий заклад років 25 тому, забувши все чого ніколи і не знала, не володіючи німецькою. Як ви можете розуміти очима те, чого ніколи в житті не бачили? Скажіть, працюю прибиральницею в цьому закладі. Нічого поганого. Зате правда.
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25.07.2024 21:35 Відповісти
в Україні 20 років тому прибиральниця в стоматкабінеті робила чистку зубів(по сумісництву, чи господар був таким жадібним) ... аж за 400 гривасів
призналася мені, що отримує на руки 50грн. за ккожного
так що не натягуй досвід страни третього миру на страну ЄС
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25.07.2024 23:29 Відповісти
То це я натягую? Людину без досвіду і нострифікованого диплому беруть робити щелепи вам, німцям. Хіба це не нонсенс для Німеччини? Про Україну не спорю. Тут можливо все. І прибиральниця в ролі стоматолога також. Але людина конкретно каже про Дойчланд.
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25.07.2024 23:46 Відповісти
шановний, ви плутаєте майстра-муляра з підмайстер'ям, який йому цеглу такскає та розчин калапуцає
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26.07.2024 23:25 Відповісти
Чого не бачила ? Тому чому мене вчили ?
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25.07.2024 23:54 Відповісти
Вчили і практична робота для закріплення матеріалу різні речі. Ви сказали що ніколи не мали досвіду роботи по спеціальності. Додати ще приблизно 25 років після одержання диплому, то про яку хоч навіть примітивну кваліфікацію у цій професії може йти мова?
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26.07.2024 00:05 Відповісти
її взяли асистентом зубного техніка. Уявляєте що це? зубний технік - то медбрат. Його асистент - типу санітарки. І дурепа цим дуже пишається)))

У нас санітарками навіть без освіти беруть. Шевцова, вас наїбали в німеччині))
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26.07.2024 00:38 Відповісти
Ви повний ідіот. Я роблю поки що примітивні роботи , але ж за фахом. Я не прибиральниця !!! Але процес навчання триває.
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26.07.2024 07:49 Відповісти
санітарка тех робить примітивну роботу за фахом і може стати медсестрою. Помічниця медбрата - це рівень санітарки по суті, подобається вам це чи ні.
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27.07.2024 01:38 Відповісти
А що таке? Медбрат чи медсестра,це ціна і потрібна професія.І в Європі добре платять.
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26.07.2024 15:12 Відповісти
нічого. Вона поки ні медбрат і не сестра. І до речі, погано в Європі за це платять, якщо ви не в курсі
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27.07.2024 16:24 Відповісти
Мене вчать крок за кроком. Платять за це зарплату і я не прибиральниця. В мене є робоче місто. Поки шо я роблю індивідуальні ложки та шини. Мене вчать та я ше ща це отримую заробітну плату. Жопи в Alterhaim не мию.
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26.07.2024 07:51 Відповісти
Ви як, після тих дописів ще повертаєтесь? А ті ж дописувачі потім будуть жити поряд і нікуди не зникнуть.
Можна ще ценз віку згадати, наприклад як "легко" після 50-ти шукати кваліфіковану працю у деяких післясовкових суспільствах.
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26.07.2024 11:18 Відповісти
І то не дивно. В Україні, особливо якщо вік 40+, то роботодавці вже за людину не рахують. В ЄС, вік взагалі заборонено вказувати в резюме.
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26.07.2024 00:00 Відповісти
Взагалі то тільки у USA заборонено, у EU ні, але є ще більший парадокс: вік вказують охоче, бо працедавцям часто вигідніше брати людей з досвідом але ближче до пенсії. Принаймні що до ІТ.
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26.07.2024 11:23 Відповісти
З власного досвіду, коли подавав резюме в одній з країн ЄС, змусили прибрати фото та особисті дані
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27.07.2024 01:19 Відповісти
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25.07.2024 21:08 Відповісти
Особисто мені подобається
працювати в Европі : достойна
зарплата,умови проживання,
відношення з боку роботодавця.
Але чекаєш закінчення контракту,
щоб повернутися на рідну землю.
У кожної людини індивідуальні
відчуття на чужині : хтось звикає,
але дома рідні стіни,мова,родина...
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25.07.2024 21:11 Відповісти
Між "збираються повернутися" та "повернуться" прірва. Бо багато хто "збирається змінити роботу", але до кінця життя так на це і не наважується, бо ХЗ що буде на новій роботі, а тут хоч якась але вже є, тож навіщо ризикувати??. Якщо українська держава (читай керівництво держави) не створить конкурентних привабливих умов для своїх громадян, то в Україну не лише не повернуться вже ті хто виїхав, а й виїдуть ті, хто ще лишився. З цього питання є великий скепсис, бо зараз при владі та шобла, для якої какаяразніца чи взагалі хтось повернеться в Україну чи ні. Для них ця земля лише майданчик для заробляння бабла та визискування, не більше. Офісу реЗЕдента чим менше свідомих українських громадян, тим краще будувати "Україну-порноактрису", де тупе ублюдочне бидло регоче з "сіньйорів-Голодоморів" та ще й платить за це грубі "квартальні" гроші п"ятій колоні кремля, яка вже шостий рік імітує "українську владу" ...
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25.07.2024 21:30 Відповісти
Лохозаври. Треба бути геть відбитим, щоб повернутися в "країну мрій" Незламного Лідора.
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25.07.2024 21:40 Відповісти
Особливо ті, що з дітьми. Це безвідповідально.
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25.07.2024 22:25 Відповісти
Яка людина в притомному стані сюди повернеться , в країну з невідомим майбутнім ,де вимикають світло влітку на 14-16 годин на добу ,а взимку взагалі світла може і тижнями не бути ,ось така от "країна мрій ".
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25.07.2024 22:19 Відповісти
Теж не бачу, щоб в найближчому майбутньому люди повернулися до країни. Тут вже лишаться ті, хто не поїхав, але всі інші будуть всіма силами лишатися за кордоном
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26.07.2024 14:35 Відповісти
Не знаю де вони ті 64 відсотки знайшли. Хоча збиратися не значить зробити.

Не розумію цієї прив'язаності до якогось місця. Наш дім Земля і жити в іншій країні це не на іншій планеті, хоча було б цікаво спробувати і це.
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25.07.2024 22:24 Відповісти
перекоти-поле без роду и племені цього ніколи не зозуміє.

Слава Богу, ми здихалися від такого гі*на. Хай його німеччина їсть. Лопатами!
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26.07.2024 00:41 Відповісти
Чистый фашизм в твоих словах.
Такой становится начальником, депутатом и тп . и тогда одни проблемы. Свой народ называть говном, непотрибом .....
Чем ты отличаешься от нациков российских ?
Есть ли у тебя жизненный опыт ,мудрость , совесть , любовь к ближнему? Большие сомнения.
И такого много в стране, для Путина это подарок, есть о чём заявлять.
Он часто указывает на укр.фашизм.
У меня бабушки и дедушки все разных национальностей.4 разные крови . Они считали себя украинцами и уважали людей всех национальностей, что и передали своим потомкам.
Прикол ещё в том, что пишешь--- Слава Богу. Какой у тебя Бог ?
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03.08.2024 08:47 Відповісти
це не мій народ, москвороте чмо.
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03.08.2024 12:53 Відповісти
Та это исследование такая же херня как и 73 проц избирателей...
Какой нужно было результат такой и нарисовали...
Вернуться? Вы что идиотами абсолютными людей считаете?
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25.07.2024 22:38 Відповісти
Наскільки це реалістичний прогноз? А крім того, повернутися коли? Хто хотів, вже повернувся. Але для людей треба створювати умови. І не лише для тих, що повертаються, а і для тих, що не поїхали
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26.07.2024 14:34 Відповісти
Більшість неповернеться.
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26.07.2024 15:08 Відповісти
а смысл возвращаться? Даже если сказочно представить что в Украине всё вдруг сразу евроинтегрировалось, то какой смысл менять шило на мыло. А ведь люди сразу и не поверят что такое могло произойти. Они-то Украину как никто знают.)))
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26.07.2024 18:00 Відповісти
Почему-то соотношение плюсов и минусов совершенно не равное. Для чего эта инфографика, если думающим людям и так понятно, что бежавшие люди уже не вернутся, а перспектив в стране не намечается от слова абсолютно.
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26.07.2024 17:57 Відповісти

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