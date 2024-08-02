Нацбанк спрогнозував зменшення обсягів міжнародної допомоги Україні

Національний банк України (НБУ) прогнозує поступове зменшення обсягів зовнішнього фінансування, разом із низкою інших чинників це призведе до зменшення міжнародних резервів до $32 млрд до кінця 2026 року.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті НБУ за липень 2024 року.

У документі зазначається, що базовий сценарій макроекономічного прогнозу передбачає збереження значних обсягів зовнішнього фінансування України, але його обсяги поступово зменшуватимуться.

Зокрема, у 2024 році міжнародні партнери зобов'язалися надати близько $38 млрд пільгових кредитів і грантів, а наступного року – біля $31 млрд.

У Нацбанку припускають, що поступова нормалізація функціонування економіки сприятиме зниженню дефіциту валюти на ринку, проте його обсяги залишатимуться значними.

Дефіцит валюти буде обумовлений цілою низкою чинників:

втрата виробничих потужностей, руйнування інфраструктури та пошкодження енергетичної системи стримуватимуть відновлення експорту, а також формуватимуть значну потребу в імпорті;

збереження високих логістичних витрат стримуватиме зростання експортної виручки;

продовження міграції українців за кордон зумовлюватиме відплив валюти за статтею "Подорожі", хоча його обсяги скорочуватимуться на тлі поступової втрати мігрантами української податкової резидентності;

попит на готівкову валюту залишатиметься значним, але поступово знижуватиметься.

додатковий попит на валюту спричинятимуть подальші кроки з валютної лібералізації.

"Скорочення міжнародної фінансової допомоги на тлі значного чистого відпливу валюти з приватного сектору зумовить поступове зменшення міжнародних резервів до $32 млрд на кінець 2026 року. Проте їхній рівень залишатиметься достатнім для забезпечення стійкості валютного ринку", – зазначається у Інфляційному звіті НБУ.

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Як повідомлялося, Національний банк також погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні 2024 Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.