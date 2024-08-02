Субота пройде без відключень світла, – "Укренерго"

Завтра, 3 серпня, відключення електроенергії застосовуватися не будуть.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", – заявили в компанії.

Нагадаємо, 2 серпня відключення електроенергії не застосовуються по всій території України.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії стабілізувалось на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того повідомлялося, "Укренерго" прогнозує, що у серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години, щоб допомогти їх уникнути - варто використовувати потужні електроприлади вдень.