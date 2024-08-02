БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
599 5

Субота пройде без відключень світла, – "Укренерго"

Графіки погодинних відключень світла

Завтра, 3 серпня, відключення електроенергії застосовуватися не будуть.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", – заявили в компанії.

Нагадаємо, 2 серпня відключення електроенергії не застосовуються по всій території України.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії стабілізувалось на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того повідомлялося, "Укренерго" прогнозує, що у серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години, щоб допомогти їх уникнути - варто використовувати потужні електроприлади вдень.

Автор: 

електроенергія (4233) Укренерго (1994) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо! Потужно!!!
показати весь коментар
02.08.2024 17:59 Відповісти
Слава найвеличнішому олігарху Ринату Ахметову! Він останнім часом такий добрий до простого народу. А якщо без жартів, то нащо взагалі робити подібні заяви, позиціонуючи норму за величезне досягнення?
показати весь коментар
02.08.2024 18:17 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2024 19:37 Відповісти
Невже Укренерго не буде включати кондиціонери?
показати весь коментар
02.08.2024 20:51 Відповісти
Таке досягнення... Взагалі-то світло 24/7 - це норма, а не якийсь привілей, про який треба кожен день пафосно повідомляти.
показати весь коментар
03.08.2024 00:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 