Субота пройде без відключень світла, – "Укренерго"
Завтра, 3 серпня, відключення електроенергії застосовуватися не будуть.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", – заявили в компанії.
Нагадаємо, 2 серпня відключення електроенергії не застосовуються по всій території України.
Раніше в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії стабілізувалось на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.
До того повідомлялося, "Укренерго" прогнозує, що у серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години, щоб допомогти їх уникнути - варто використовувати потужні електроприлади вдень.
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