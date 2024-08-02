Бізнес вимагає скорочення держвидатків і тіньової економіки разом із підвищенням податків, – Гетманцев

Бізнес вимагає від держави скорочення видатків і боротьби з тіньовою економікою у якості умови для підвищення податків.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Третій день поспіль проводимо консультації з провідними бізнес-асоціаціями та експертами щодо законопроекту N11416 Кабміну про підвищення податків на армію. Дискусії важкі і виходять за межі оподаткування. Нагадують більше розмову про новий, як це модно казати, суспільний договір", – написав Гетманцев.

За його словами, в обмін на податки суспільство має право вимагати від держави зустрічного задоволення його потреб у справедливому, чесному, ефективному врядуванні.

"Тому і виникають вимоги, з якими важко не погодитися:

скорочення видатків держави. Врешті всі розуміють, що потенційне скорочення не співставне з потребами, але сам факт неефективного витрачання коштів у війну (як приклад, як не дивно, звучить кешбек), обурює бізнес. Держава, що обґрунтовано вимагає грошей має ефективно їх використовувати. Це база.

⁠детінізація. Додаткові, як врешті і звичайні податки є штрафом на добросовісного платника, продукція якого дорожчає, що дає додаткові переваги тіньовику, що податки не сплачує. Тінь вбиває бізнес, тінь вбиває наших воїнів. І перше завдання держави – забезпечити рівні правила роботи та закон один для всіх", – написав Гетманцев

Крім того, держава зобовʼязана ефективно використовувати державне майно або його продати, додав депутат.

"Продовження обробітку 300 000 га земель аграрної академії вчорну через рік як ми проголосували її вилучення – неприпустиме. Зволікання з продажем російських активів та непрофільного державного майна – неприпустиме", – зауважив голова комітету.

Він також назвав неприпустимим ⁠зволікання з реформуванням правоохоронних і фіскальних органів.

"Ці концептуальні речі навіть важливіші за те аби знайти гроші сьогодні. Це про зміст нашої держави і її ціль. Це врешті про нашу долю. Вважаю, що нам всі саме зараз треба дати на них відповіді", – додав Гетманцев.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.