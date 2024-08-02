Австрія зможе обійтися без імпорту російського газу через Україну, – OMV

Австрійська енергетична група OMV більше не має критичної залежності від російського газу і зможе забезпечити своїх клієнтів паливом у випадку припинення газового транзиту через Україну.

Про це генеральний директор OMV Альфред Штерн заявив в інтерв'ю агенції APA, передає Укрінформ.

"Ми вже більш як два роки працюємо над диверсифікацією наших джерел газу і транспортних маршрутів, щоб більше не залежати від постачання від "Газпрому". Ми можемо забезпечити всіх наших контрактних клієнтів, навіть якщо російський газ не надходитиме. У OMV вже немає цієї залежності", – запевнив очільник компанії.

Штерн додав, що OMV "значно скоротила" обсяги газу, які австрійська компанія купує у російського "Газпрому", порівняно з тими, що були до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він зауважив, що компанія OMV наполягатиме на суворому дотриманні російським "Газпромом" умов контракту. Вони передбачають, що російський концерн має постачати газ на словацько-австрійський кордон, тож якщо Україна не продовжить контракт на транзит газу з "Газпромом", то останній не зможе виконувати контракт з OMV вже з нового року.

За його словами, спілкування між OMV і "Газпромом" зараз відбувається переважно через юристів, а маж компаніями з кількома процесами в арбітражних судах.

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Як повідомлялося, раніше Міністерство захисту клімату Австрії створило комісію, яка має вивчити контракт енергетичної компанії OMV з російським "Газпромом", що був продовжений у 2018 році до 2040 року, та визначити, чи можна його достроково припинити.

При цьому частка російського газу в Австрії на початку 2024 року перевищила довоєнний рівень. За квітень цього року Австрія імпортувала 81% природного газу з Росії, а місяцем раніше ця частка була ще більшою – 93%.