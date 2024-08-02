Російська влада закликала готуватися до блокування Google, Android та IOS

У Росії можуть бути заблоковані операційні системи Android та iOS.

Про це повідомив голова комітету Держдуми Росії з регіональної політики та місцевого самоврядування Алексєй Діденко, коментуючи уповільнення YouTube, передає The Moscow Times.

"Скоро Google буде заблоковано, а разом із ним і Google Android. Також буде заблоковано IOS, і це станеться не з нашої ініціативи", – сказав Діденко, не наводячи подробиць.

У зв'язку з цим депутат рекомендував представникам бізнесу та вченим перейти на інші платформи. Щодо держслужбовців та чиновників, Діденко нагадав, що їм "уже давно заборонено користуватися" цим програмним забезпеченням.

Також Діденко закликав росіян не робити трагедії з такого розвитку подій. Він нагадав про вихід із країни американського сервісу фільмів і серіалів Netflix, зазначивши, що в результаті всі з цим змирилися.

На думку Діденка, Google – "абсолютно тенденційна та політизована платформа", яка негативно налаштована стосовно Росії, тому до неї варто ставитися як до майданчика, який "представляє інтереси ворога".

На зауваження про те, що на відеохостингу YouTube, що належить американській корпорації, є багато корисного контенту, з якого можна почерпнути нові знання абсолютно безкоштовно, депутат заявив, що такі ролики можна перенести на російські майданчики. За його словами, на це буде потрібно "максимум пару діб".

На заяву Діденка відреагувала голова "Ліги безпечного інтернету" Єкатєріна Мізуліна, назвавши це перебором.

"Чим користуватися, якщо в росіян більша частина смартфонів на Android?" – зауважила вона.

Раніше повідомлялося, що російська інтернет-інфраструктура продовжує переживати збої на тлі рішення влади обмежити швидкість доступу до відеохостингу YouTube. Так, слідом за банками, системою платежів Ценбробанку РФ та іншими сервісами "впала" електронна система судів загальної юрисдикції Москви.

Блокування YouTube у Росії

Раніше повідомлялося, що швидкість завантаження роликів на відеохостингу YouTube в Росії може знизитися до кінця поточного тижня 70%.

За два тижні до того в Росії різко впала швидкість завантаження відео на YouTube. Роскомнагляд заявляв, що виною всьому знос обладнання Google. Однак IT-фахівці з'ясували, що поточні проблеми із завантаженням роликів на YouTube пов'язані не з цим, а з тим, що влада навмисно уповільнює домен googlevideo.com, з якого відтворюється відео.

Після уповільнення роботи YouTube його відвідуваність у Росії не лише не знизилася, а й показала зростання. Про це свідчить статистика єдиного вимірника аудиторії Mediascope. Так, на тижні з 22 по 28 липня, коли в Росії почали уповільнювати швидкість завантаження відео на YouTube, кількість користувачів, які хоча б раз відвідали платформу, склала 82,5 млн. Це більше, ніж тижнем раніше — до уповільнення роботи сервісу (82, 1 млн), і на 2,4% більше, ніж за один тиждень 2023 року (80,6 млн). Підрахунки враховують як мобільну версію YouTube, так і десктопну.

Джерело, близьке до Адміністрації президента РФ, та джерело в компанії, яка займається збором інформації для силових структур, заявило, що плани блокування в Росії відеохостингу YouTube вийшли на фінішну пряму. Так, доступ до YouТube, аудиторія якого в Росії перевищує 20 млн людей, може бути обмежений вже у вересні.

Минулого тижня три дні поспіль збої зазнавали додатків та онлайн-систем найбільших російських банків, включно зі "Сбербанком", ВТБ, "Газпромбанком" і "Россельхозбанком", а 25 липня впала Система швидких платежів Банку Росії, через яку громадяни можуть здійснювати перекази без комісій за номером телефону.

Також, за даними DownDetector, спостерігалися проблеми з доступом до соцмереж VK і Discord та додатку мережі супермаркетів "Пятерочка".