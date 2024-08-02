БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
8 863 33

Підвищення податків: Гетманцев оприлюднив перші зміни до законопроєкту Кабміну

гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики внесе зміни до запропонованого урядом законопроєкту N11416 про підвищення податків.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Він зауважив, що остаточного варіанту нової моделі ще немає, але після консультацій із бізнесом депутати запропонують внести низку змін:

  • відмовитися від запропонованого урядом запровадження ️1% податку з обороту;
  • замінити його на підвищення ПДВ, що дозволить відкласти внесення більшості фіскально не значущих точкових змін до податкового законодавства;
  • обмежити термін дії підвищених податків на час війни.

Водночас підвищення військового збору і запровадження цього податків для ФОПів в оновленому законопроєкті збережеться, додав Гетманцев.

Він уточнив, що також до податкового законодавства можуть внести зміни, спрямовані на детінізацію економіки за погодженням з бізнес-спільнотами.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Автор: 

законопроєкт (1666) податкова (344) Податковий кодекс (231) Гетманцев Данило (475)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+16
Вот здорово ! А все таки как продуктивно работает налоговый диверсант Гетьманцев ... да пребудут в здравии и благополучии его жена и дети в Париже.
показати весь коментар
02.08.2024 20:31
+10
І шо цікаво, економісти сша кажуть нетреба цього робити, а зелене кодло продовжує. !

Пріцкер вважає, що ці сектори мають великий потенціал для збільшення надходжень до державного бюджету, який Україна поки що не використовує. Водночас вона закликає владу не збільшувати податки для населення.

За її пропозицією, модернізація митниці має відбуватися через цифровізацію, що допоможе уникнути корупції.

Крім того, представниця США вказує на значний потенціал доходів від ринків тютюну, алкоголю та електроніки, які можуть суттєво збільшити прибутки держави.
показати весь коментар
03.08.2024 06:01
+10
123 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд. грн. (понад 1 млрд. дол. США) у 2022/23 роках.

https://chamber.ua/ua/news/chomu-ukraina-povynna-poboroty-vlasnu-tinovu-ekonomiku/

Ці наївні американці думають що корупційний режим цього не знає ?

З цієї "тіні" він має свої відкати і НІКОЛИ не стане боротись з нею. Скоріше знову підніме податки і тарифи для народу стікаючої кров'ю країни.
показати весь коментар
03.08.2024 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще гірше придумав, ПДВ підвищити, до 25% чи ще більше? Щоб взагалі нічого не купляли вже?
Хліб який в Польші з ПДВ 5% на продукти харчування вже в 2 рази дешевше аніж в Україні
показати весь коментар
02.08.2024 20:15 Відповісти
Що-що? Хліб у Польщі вартує 1,6 злотих?
показати весь коментар
03.08.2024 19:00 Відповісти
Масло вершкове в два рази дешевше в Польщі. Сир не рахував, але теж в рази.
показати весь коментар
04.08.2024 21:22 Відповісти
Вот здорово ! А все таки как продуктивно работает налоговый диверсант Гетьманцев ... да пребудут в здравии и благополучии его жена и дети в Париже.
показати весь коментар
02.08.2024 20:31 Відповісти
Чим більше буде ПДВ -- тим більше буде імпорту -- продовжуйте знищення держави! зедовбні
показати весь коментар
02.08.2024 20:44 Відповісти
США знову говорять про корупцію в Україні: розбудіть хтось Зеленського!
https://www.youtube.com/watch?v=wjMgwPsEZkc
показати весь коментар
02.08.2024 21:15 Відповісти
І шо цікаво, економісти сша кажуть нетреба цього робити, а зелене кодло продовжує. !

Пріцкер вважає, що ці сектори мають великий потенціал для збільшення надходжень до державного бюджету, який Україна поки що не використовує. Водночас вона закликає владу не збільшувати податки для населення.

За її пропозицією, модернізація митниці має відбуватися через цифровізацію, що допоможе уникнути корупції.

Крім того, представниця США вказує на значний потенціал доходів від ринків тютюну, алкоголю та електроніки, які можуть суттєво збільшити прибутки держави.
показати весь коментар
03.08.2024 06:01 Відповісти
зебіли, що хакнули мозок вкраїнчиків, могли б змінити довбану податкову систему імені пахла-азірова на будь-яку, що стимулює розвиток, але:
- не для цього вони існують та створені;
- чим гірше, тим для них краще;
- хоча б поржем у домовинах...
показати весь коментар
03.08.2024 11:10 Відповісти
Ай молодець...!
показати весь коментар
03.08.2024 09:23 Відповісти
"Не думай о налогах с высока.... Стучат они , как БАКСЫ у виска....та-тата-та-та!!!"
показати весь коментар
03.08.2024 09:33 Відповісти
Замість бізнесу податки переносяться на населення
показати весь коментар
03.08.2024 11:05 Відповісти
кожного зебіла обберуть, і то в кращому випадку, бо можуть же і вбити
показати весь коментар
03.08.2024 11:08 Відповісти
Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев обслуговував родинні компанії друга Януковича та ексголови "Укравтодору" Володимира Демішкана, не задекларував родинну компанію у Франції, а його мати мала бізнес в окупованому Криму після 2014 року.

Про це йдеться у розслідуванні https://www.youtube.com/watch?v=IpL0GIcQGUs&t=1s Bihus Info.

Схеми в "Укравтодорі"Журналісти нагадують, що за часів Януковича одним із осередків "дерибану" бюджетних коштів був "Укравтодор" "на чолі з популярним персонажем антикорупційних розслідувань" Володимиром Демішканом (приятелем Януковича)."За його головування особливе місце під сонцем УАД отримали компанії "Дор-Строй" і "Юнікобуд", що разом "натендерили" близько 1,5 мільярда. А бувало й таке, що контракти на десятки мільйонів дарувалися взагалі без тендеру. Чому? Бо співзасновницею обох компаній була дружина Демішкана.

Пізніше ці компанії почали переоформлювати та розширювати, створюючи "матрьошки" в Британії та на Кіпрі. Звісно, журналісти вже тоді говорили про корупційні схеми. У 2012 році виявилося, що інтереси двох британських контор представляв особисто Гетманцев. А довіреність йому була видана ще у 2010 році. Також у жовтні 2010 року компанія Гетманцева Jurimex отримала контракт на юридичне обслуговування всього "Укравтодору", - https://t.me/bihusinfo/7193 з'ясували журналісти. Новайо літцо
показати весь коментар
03.08.2024 12:18 Відповісти
123 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд. грн. (понад 1 млрд. дол. США) у 2022/23 роках.

https://chamber.ua/ua/news/chomu-ukraina-povynna-poboroty-vlasnu-tinovu-ekonomiku/

Ці наївні американці думають що корупційний режим цього не знає ?

З цієї "тіні" він має свої відкати і НІКОЛИ не стане боротись з нею. Скоріше знову підніме податки і тарифи для народу стікаючої кров'ю країни.
показати весь коментар
03.08.2024 12:20 Відповісти
...обмежити термін дії підвищених податків на час війни.
Анриал какой то. Нужно снижать налоги во время войны, а они наоборот поднимают.
Гандон целенаправленно разрушает экономику Украины, по чьему то заданию...
показати весь коментар
03.08.2024 12:29 Відповісти
Ще один цвях у домовину слуги народу.цікаво перед цім тікали в москву куди вони,😏😏😏щирі українці
показати весь коментар
03.08.2024 12:36 Відповісти
Конечно это кацапское гебешное чмо будет против налога с оборота и за увеличение НДС! При налоге с оборота невозможно в ручном режиме блокировать налоговые накладные и раздавать возмещение по НДС Кто от такой коррупционной кормушки откажется?
показати весь коментар
03.08.2024 14:50 Відповісти
яке збільшення ПДВ, якщо поголовна більшість простого люду, а тим паче податківців, не знають як він нараховується?
показати весь коментар
04.08.2024 10:57 Відповісти
По кайфу чисто, зачем вводить бОльший военный сбор для бизнеса, гигантов по типа эпицентра итд которые ворочают миллиардами когда можно еще больше поднять налоги для быдла😴
показати весь коментар
03.08.2024 16:09 Відповісти
йой, а какже, долар по 40 нє, война нє, податки нє?!!! шо, облажався, хрипатий
показати весь коментар
03.08.2024 16:40 Відповісти
**** їх, вова (c) простий_мудрий_нарі
показати весь коментар
03.08.2024 17:16 Відповісти
Третій претендент висіти підвішеним за яйця на Хрещатику! І так буде ...
показати весь коментар
03.08.2024 22:14 Відповісти
Амінь!
показати весь коментар
04.08.2024 10:58 Відповісти
Робить запити через ЦНАП : чи існує (наприклад) ваша районна податкова ...взагалі(((: і кому ви сплачуєте ці податки?? на дєрєвню дєдушкє??
показати весь коментар
04.08.2024 08:39 Відповісти
Якщо оголосити в1йну цим потворам, та всю економ1ку перевести на военн1 рельси, то хватить озброення 1 ЗСУ 1 Можна буде продавать за валюту, уюбки *****
показати весь коментар
04.08.2024 10:19 Відповісти
ПдФО у громад забрали але по кишенях швидко розлетілося...
показати весь коментар
04.08.2024 10:47 Відповісти
Владу зрадників та казнокрадів--геть! Підтримаємо військових на Майдані.
показати весь коментар
04.08.2024 11:42 Відповісти
qwest
@qwest__
·
22 год
Україна посіла 4 місце в рейтингу Tax Hell Index.

Tax Hells - це індекс, який оцінює пекельність податкової системи в країні.
показати весь коментар
04.08.2024 15:27 Відповісти
Бідні наймити будуть ще бідніші, а ті хто має бізнес зроболять "оптимізацію".
показати весь коментар
04.08.2024 16:44 Відповісти
Може навпаки, варто скасувати ПДВ на продукти харчування як у ЕС? Щось невидно, що ми прямуємо до євросоюзу.
показати весь коментар
04.08.2024 16:48 Відповісти
думаю десь тут ті кошти, яких не вистачає в бюджеті, і це тільки одна країна.. але ж хто визнає свою роботу бездарною

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/u-polschi-77-novostvorenih-***********-nalezhat-ukraintsyam-yaki-biznesi-vidkrivayut-najchastishe.htm Активність українських підприємців у Польщі

Згідно з офіційною статистикою, у першій половині 2024 року громадяни України створили понад кожен десятий бізнес у Польщі (11,2%), а 77% активних, нещодавно зареєстрованих іноземцями в Польщі бізнесів керували українці. Цей показник свідчить про значний вплив українських підприємців на польську економіку.

З січня 2022 року по червень 2024 року в Польщі було створено близько 59 800 активних індивідуальних підприємств українців.

Українські індивідуальні підприємства, створені у першому півріччі цього року, працюють переважно в галузях будівництва (23%), інформаційних та комунікаційних технологій (19%), а також інших видів діяльності у сфері послуг (12%). Це демонструє різноманітність і адаптивність українських підприємців у нових умовах.

Польський економічний інститут зазначає, що ведення власного бізнесу в Польщі є альтернативою оплачуваній роботі для багатьох українців. За 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих, що свідчить про значний внесок у польську економіку.
показати весь коментар
05.08.2024 01:42 Відповісти
петицію про обнулення/зменшення ПДВ на соціально значимі товари!
показати весь коментар
05.08.2024 17:57 Відповісти
Краще піднімати вже податки, ніж піднімати курс долара.
показати весь коментар
06.08.2024 15:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 