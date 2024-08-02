Підвищення податків: Гетманцев оприлюднив перші зміни до законопроєкту Кабміну
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики внесе зміни до запропонованого урядом законопроєкту N11416 про підвищення податків.
Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
Він зауважив, що остаточного варіанту нової моделі ще немає, але після консультацій із бізнесом депутати запропонують внести низку змін:
- відмовитися від запропонованого урядом запровадження ️1% податку з обороту;
- замінити його на підвищення ПДВ, що дозволить відкласти внесення більшості фіскально не значущих точкових змін до податкового законодавства;
- обмежити термін дії підвищених податків на час війни.
Водночас підвищення військового збору і запровадження цього податків для ФОПів в оновленому законопроєкті збережеться, додав Гетманцев.
Він уточнив, що також до податкового законодавства можуть внести зміни, спрямовані на детінізацію економіки за погодженням з бізнес-спільнотами.
Що відомо про підвищення податків в Україні?
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.
Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.
Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн – за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.
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Хліб який в Польші з ПДВ 5% на продукти харчування вже в 2 рази дешевше аніж в Україні
https://www.youtube.com/watch?v=wjMgwPsEZkc
Пріцкер вважає, що ці сектори мають великий потенціал для збільшення надходжень до державного бюджету, який Україна поки що не використовує. Водночас вона закликає владу не збільшувати податки для населення.
За її пропозицією, модернізація митниці має відбуватися через цифровізацію, що допоможе уникнути корупції.
Крім того, представниця США вказує на значний потенціал доходів від ринків тютюну, алкоголю та електроніки, які можуть суттєво збільшити прибутки держави.
- не для цього вони існують та створені;
- чим гірше, тим для них краще;
- хоча б поржем у домовинах...
Про це йдеться у розслідуванні https://www.youtube.com/watch?v=IpL0GIcQGUs&t=1s Bihus Info.
Схеми в "Укравтодорі"Журналісти нагадують, що за часів Януковича одним із осередків "дерибану" бюджетних коштів був "Укравтодор" "на чолі з популярним персонажем антикорупційних розслідувань" Володимиром Демішканом (приятелем Януковича)."За його головування особливе місце під сонцем УАД отримали компанії "Дор-Строй" і "Юнікобуд", що разом "натендерили" близько 1,5 мільярда. А бувало й таке, що контракти на десятки мільйонів дарувалися взагалі без тендеру. Чому? Бо співзасновницею обох компаній була дружина Демішкана.
Пізніше ці компанії почали переоформлювати та розширювати, створюючи "матрьошки" в Британії та на Кіпрі. Звісно, журналісти вже тоді говорили про корупційні схеми. У 2012 році виявилося, що інтереси двох британських контор представляв особисто Гетманцев. А довіреність йому була видана ще у 2010 році. Також у жовтні 2010 року компанія Гетманцева Jurimex отримала контракт на юридичне обслуговування всього "Укравтодору", - https://t.me/bihusinfo/7193 з'ясували журналісти. Новайо літцо
Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд. грн. (понад 1 млрд. дол. США) у 2022/23 роках.
https://chamber.ua/ua/news/chomu-ukraina-povynna-poboroty-vlasnu-tinovu-ekonomiku/
Ці наївні американці думають що корупційний режим цього не знає ?
З цієї "тіні" він має свої відкати і НІКОЛИ не стане боротись з нею. Скоріше знову підніме податки і тарифи для народу стікаючої кров'ю країни.
Анриал какой то. Нужно снижать налоги во время войны, а они наоборот поднимают.
Гандон целенаправленно разрушает экономику Украины, по чьему то заданию...
@qwest__
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22 год
Україна посіла 4 місце в рейтингу Tax Hell Index.
Tax Hells - це індекс, який оцінює пекельність податкової системи в країні.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/u-polschi-77-novostvorenih-***********-nalezhat-ukraintsyam-yaki-biznesi-vidkrivayut-najchastishe.htm Активність українських підприємців у Польщі
Згідно з офіційною статистикою, у першій половині 2024 року громадяни України створили понад кожен десятий бізнес у Польщі (11,2%), а 77% активних, нещодавно зареєстрованих іноземцями в Польщі бізнесів керували українці. Цей показник свідчить про значний вплив українських підприємців на польську економіку.
З січня 2022 року по червень 2024 року в Польщі було створено близько 59 800 активних індивідуальних підприємств українців.
Українські індивідуальні підприємства, створені у першому півріччі цього року, працюють переважно в галузях будівництва (23%), інформаційних та комунікаційних технологій (19%), а також інших видів діяльності у сфері послуг (12%). Це демонструє різноманітність і адаптивність українських підприємців у нових умовах.
Польський економічний інститут зазначає, що ведення власного бізнесу в Польщі є альтернативою оплачуваній роботі для багатьох українців. За 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих, що свідчить про значний внесок у польську економіку.