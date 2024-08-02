На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію

У Закарпатській області в тестовому режимі запрацювала турбіна потужністю 1,8 МВт вітрової електростанції (ВЕС) – перша в цьому регіоні.

Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції енергетичного нагляду України.

"Наразі станція працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 МВт. Вона оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт, має висоту башти 120 м і діаметр ротора – 152 м", – сказано в повідомленні.

Один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до 3 тис. домогосподарств.

Загальна встановлена потужність запланованої ВЕС становитиме 80 МВт. Обсягу електроенергії, який буде вироблятися, достатньо для щорічного забезпечення 50 тис. домогосподарств.

Раніше повідомлялося, що українські банки почали видавати безвідсоткові кредити на сонячні станції та вітряки для громадян.

До того стало відомо, що Світовий банк профінансує будівництво ВЕС власника мережі ОККО на Волині.

У лютому цього року Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії GNG Retail Limited, якій належить холдинг OKKO Group, придбати компанії "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь" і "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3" у підприємця Івана Торського. Ці дві компанії планують будівництво комплексу ВЕС потужністю 150 МВт на території Володимирського району Волинської області.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи ОККО є Віталій Антонов, міноритарним пакетом акцій GNG Retail Public Limited володіє Європейський банк реконструкції та розвитку.