"Укренерго" з початку повномасштабної війни отримало від USAID обладнання на $80 мільйонів. ФОТО

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передало НЕК "Укренерго" обладнання та засоби індивідуального захисту на суму понад $80 млн.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Щиро дякуємо уряду США та USAID Ukraine – USAID Україна за допомогу у фінансуванні придбання та доставки 18 високовольтних автотрансформаторів для магістральної мережі "Укренерго", – сказано в повідомленні.

Як уточнили в компанії, частина цього устаткування вже працює на об'єктах "Укренерго", забезпечуючи електроенергією домівки мільйонів українців.

Нові автотрансформатори є частиною великого спільного проєкту USAID та НЕК "Укренерго" із відновлення об'єктів української енергетики після ударів росіян.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID передало НЕК "Укренерго" обладнання та засобів індивідуального захисту на суму понад $80 млн.







У середині червня повідомлялося, що "Енергоатом" підключив до енергомережі газотурбінну мобільну електростанцію, подаровану Україні Агентством США із міжнародного розвитку (USAID) у січні 2023 року.