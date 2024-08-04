Росіян готують до переходу на російські парфуми після виходу західних брендів

У Росії рекордно зросло виробництво парфумерії: за підсумками перого півріччя в країні було випущено 51,6 млн флаконів проти 39,3 млн за аналогічний період минулого року.

Це випливає із статистики оператора системи маркування товарів "Центр розвитку перспективних технологій", передає The Moscow Times.

Зростання виробництва відбувається на тлі падіння імпорту парфумерії – за підсумками першого півріччя 2024 року він скоротився на 10,6%, до 26,9 млн флаконів. Це безпосередньо пов'язано з тим, що після початку розв'язаною Росією війни проти України від поставок до РФ своєї продукції відмовилася низка західних парфумерних компаній.

Найбільший обсяг виробництва в Росії припадає на туалетну воду – за перші шість місяців 2024 року цієї продукції було випущено 20,9 млн. упаковок, або на 2,5% більше рік до року.

Суттєвіше зростання показало випуск одеколонів (на 30,7%, до 5,1 млн флаконів), а також парфумерної води (на 29,4%, до 13,2 млн). Найбільше зростання виробництва – у 2,5 раза, до 12,4 млн флаконів, – відбулося в категорії парфумів.

У Росії парфумерію виробляють лише близько 40 підприємств, але більшість із них випускають не власні бренди, а працюють за контрактом для сторонніх організацій.

На початку липня повідомлялося, що поставки імпортних парфумів у Росію почали різко скорочуватися. Так, за перші п'ять місяців поточного року вони впали на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а всього було продано 23,3 млн флаконів. У травні імпорт обвалився на 33,8%, до 3,83 млн позицій.

Робота міжнародних брендів у Росії

На початку квітня цього року стало відомо, що міжнародні люксові бренди, які поставили на паузу роботу в Росії після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, почали масово закривати свої магазини.

Люксові марки призупинили постачання товарів у країну після ембарго ЄС та США на ввезення в Росію одягу, взуття та аксесуарів дорожчих за $300 та 300 євро за одиницю продукції.

Відразу після початку повномасштабної війни роботу своїх магазинів призупинили 27% закордонних люксових рітейлерів, підрахували в IBC Real Estate. Проте вони продовжували займати площі у ключових торгових коридорах та торгцентрах. Більшість брендів належить до великих груп – LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) і Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).

Зазначається, що представники люксу трималися, "сподіваючись на зміну геополітичної ситуації".